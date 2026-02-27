Marx Arriaga Se Reintegra a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

El Consejo Académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, votó por unanimidad la reincorporación de Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública Federal, como maestro de tiempo completo.

Al respecto Daniel Constandse Cortez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, indicó:

Hace unos días se presentó a la Universidad con un documento en donde solicitaba enterar al Consejo Académico de que había terminado su encargo en la responsabilidad que tenía en la Secretaría de Educación Pública, y el día de ayer tuvimos consejo académico, el consejo se dio por enterado y bueno, se reincorpora a las actividades académicas

Permiso sin goce de sueldo

Arriaga Navarro gozaba de un permiso sin goce de sueldo desde el año 2008 cuando fue invitado a trabajar en la Secretaría de Educación Pública Federal hasta que fue separado el 13 de febrero de 2026 como director general de Materiales Educativos.

Marx Arriaga, estará frente a su grupo hasta el mes de agosto cuando inicie otro semestre.

“Lo que pasa es que ahorita es complicado darle carga académica porque ya avanzado el proceso de las clases, inclusive, ya terminamos el primer parcial, pues casi vamos a la mitad del semestre, entonces para poderle asignar grupos seria a partir de agosto”, señaló Constandse Cortez.

El rector dijo que, por ser maestro de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, recibirá su salario aun cuando no esté frente a grupo, en los próximos cinco meses.

