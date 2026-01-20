Más de 1 Millón y Medio de Mexicanos, entre los 12 y los 65 Años, con Dependencia al Alcohol

Más de un millón y medio de mexicanos, entre los 12 y los 65 años, cumplen con criterios de dependencia al alcohol, informó el secretario de Salud federal, David Kershenobich, durante la trigésimo primera Semana Nacional de Información, organizada por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos.

Cuando hablamos de dependencia, la ENCODAT 2025 reporta que 1.8% de la población de 12 a 65 años tiene criterios de dependencia al alcohol. Dicho en otras palabras, son más de 1 millón y medio de mexicanas y mexicanos. El alcohol está en muchas formas, celebraciones, y dinámicas cotidianas, pero que sea legal y común no lo vuelve inofensivo

Salud emocional

Subrayó además la importancia de no desvincular el consumo de alcohol de la salud emocional, ya que en muchos casos se utiliza como una vía para enfrentar ansiedad, duelo, estrés e incluso situaciones de violencia.

En su intervención, la directora general de los Centros de Integración Juvenil reconoció una disminución en el consumo de alcohol entre jóvenes; sin embargo, lamentó que esta reducción esté siendo reemplazada por otras formas de dependencia.

Por su parte Carmen Fernández, directora general de los Centros de Integración Juvenil, explicó:

Respecto a la reducción en el consumo en adolescentes: qué bueno. Qué malo que estén ahora encerrados y que se haya sustituido un poco por apuestas, por el internet, por conseguir la aceptación en los celulares a través de las redes sociales, porque eso ha llevado a mucha depresión y al aumento de suicidio

Video: Retos y Consecuencias del Consumo de Alcohol en Jóvenes en México

Mujeres adultas

Asimismo, alertó sobre el incremento en el consumo de alcohol entre mujeres adultas, fenómeno que, dijo, está relacionado principalmente con el estrés laboral, las responsabilidades en el hogar, la falta de apoyo de la pareja y la adopción de patrones de consumo dentro de la relación.

En entrevista posterior, el director de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos señaló como uno de los principales problemas la amplia accesibilidad a las bebidas alcohólicas. Destacó que pueden pasar años para que una persona con alcoholismo reconozca su problema y decida buscar ayuda profesional o acudir a un grupo de apoyo.

Juan Arturo Sabines, presidente de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, señaló:

Hoy como nunca en la historia de nuestro país tenemos puntos de venta de alcohol. Tú puedes desde tu móvil puedes pedir bebidas alcohólicas a tu domicilio. En América Latina las personas que tienen problema con el consumo de sustancias psicoactivas tardan en promedio entre 7 y 10 años. Esto tiene que ver con la negación, no es hasta que el problema es verdaderamente severo cuando muchas personas voltean y dicen necesito ayuda

Autoridades y especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer la prevención, la atención temprana y la concientización sobre los riesgos del consumo de alcohol en la salud física y emocional de la población.

Historias recomendadas:

Con información de Farah Reachi

LECQ