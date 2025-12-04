Sheinbaum Felicita a Ernestina Godoy: ¿Qué Dijo sobre Designación de Nueva Titular de la FGR?

La mañana de hoy, 4 de diciembre de 2025, en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema de la designación de Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la fiscalía general de la República (FGR).

La titular del Ejecutivo Federal destacó la honestidad de la nueva fiscal y le envió felicitaciones. Resaltó que va a haber "mucha más coordinación" entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).

Ernestina es una mujer, como lo dije, honesta, una gran profesional de su trabajo, es decir, lo hace con profesionalismo, con mucha integridad y conoce ya el tema, porque fue fiscal general en la Ciudad de México.

Asimismo, señaló que la autonomía de la institución se respetará, pero que no impide que haya colaboración para garantizar la seguridad y reducir la impunidad.

Precisó que no se ha hablado si la nueva fiscal participará de manera permanente en las reuniones del Gabinete de Seguridad, aunque contempló como importante que haya representación de la Fiscalía para mantener la coordinación.

Godoy Ramos rindió protesta el pasado 4 de diciembre de 2025, luego del proceso que llevó a cabo el Senado de la República para la designación de la nueva fiscal, en N+ te compartimos cómo fue: Así Va Proceso para Designar a Titular de la FGR: Senado Vota sobre Terna que Envió Sheinbaum.

Video: Perfil: Ella Es Ernestina Godoy Ramos, la Nueva Fiscal General de la República

Nota relacionada: ¿Quién es Ernestina Godoy, la Nueva Fiscal de la República?.

Ernestina Godoy es la primera mujer en encabezar la FGR

Entre aplausos de legisladores de Morena y desacuerdos de algunos grupos de la oposición, Ernestina Godoy rindió protesta el pasado miércoles 3 de diciembre de 2025, en N+ te lo detallamos en Momento Exacto en que Ernestina Godoy Rinde Protesta como Titular de FGR por 9 Años.

La nueva fiscal de la República nació en 1954 en la Ciudad de México, ha acompañado a la presidenta Sheinbaum en diferentes momentos políticos, ambas coincidieron en la fundación de Morena y posteriormente colaboraron cuando Godoy encabezó la Fiscalía capitalina durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Actualmente tiene 72 años y es la primera mujer en encabezar la Fiscalía General de la República. El 3 de diciembre de 2025, la mandataria Sheinbaum Pardo mandó la terna con tres perfiles que solo contemplaba a mujeres, entre ellas, Ernestina Godoy, quien resultó designada.

El pasado 27 de noviembre de 2027, el exfiscal Alejandro Gertz Manero renunció a su cargo luego de casi 7 años al frente de la FGR. De acuerdo con las cartas que envió, aceptó un cargo como representante en una embajada de "un país amigo".

Historias recomendadas:

FBPT