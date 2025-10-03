Mexicanos Detenidos por Israel en Flotilla Global Sumud Aceptan Repatriación Voluntaria

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó hoy 3 de octubre de 2025 que los seis mexicanos detenidos en Israel aceptaron una repatriación voluntaria, por las autoridades comenzarán con los trámites para que regresen al país.

El 1 de octubre de 2025 se confirmó la detención de la flotilla Global Sumud, en la cual se encontraban seis mexicanos

El 2 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Gobierno de Israel que los mexicanos detenidos fueran repatriados de inmediato

Mexicanos detenidos toman decisión ante situación en Israel

En un comunicado, la SRE informó que ya se tuvo contacto con los mexicanos detenidos en Israel, que iban en la flotilla Global Sumud, quienes tomaron una decisión en torno a su situación.

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó con los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud, en el centro de detención Ktziot, en Israel. Todos se encuentran bien.

La SRE informó que los mexicanos detenidos "agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto".

De acuerdo con la cancillería mexicana, "los seis accedieron a su repatriación voluntaria a México, por lo que se iniciaron de inmediato las gestiones correspondientes ante las autoridades de Israel, para que la repatriación proceda lo antes posible".

