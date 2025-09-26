Gobierno de México Solicitará Investigación por Muerte de 2 Connacionales Bajo Custodia de ICE

El gobierno de méxico solicitará por la vía diplomatica una investigación rigurosa para esclarecer la muerte de dos connacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez.

A la par, agregó Velasco Álvarez, seguirán brindando asistencia a los familiares de ambos connacionales. "Transmití condolencias por sus irreparables pérdidas y reiteré que cuentan con el apoyo de México en este momento", agregó.

Noticia relacionada: Mega Marcha por Ayotzinapa en CDMX Hoy: Padres de los 43 Dan Discurso Frente a Palacio Nacional

Lo anterior, despúes de haber conversado vía telefónica con la familia del connacional asesinado el pasado 12 de septiembre en Chicago, Illinois, al ser detenido; y con la madre del mexicano que falleció bajo custodia en un centro de detención de Adelanto, California.

Conversé vía telefónica con la familia del connacional a quien lamentablemente le quitaron la vida el pasado 12 de septiembre en Chicago, IL, al ser detenido. Más tarde, hablé con la madre del mexicano que falleció bajo custodia en un centro de detención de Adelanto, CA. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) September 26, 2025

Con respecto al primer caso, el de Silverio VIllegas González, la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum envió la semana pasada una nota diplomática a las autoridades estadounidenses para exigir “una investigación a fondo” sobre la muerte del mexicano, quien fue abatido a balazos en Chicago por parte de agentes de migración de Estados Unidos cuando intentaban arrestarlo.

“No estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Entonces, estamos trabajando en una nota diplomática particular sobre estos temas. Ya se han hecho varias, pero en particular una sobre este caso y otros casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos”, explicó durante su comparecencia matutina del 17 de septiembre.

Sheinbaum condenó la violencia y las presuntas violaciones a los derechos humanos contra la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos y señaló que los consulados mexicanos en Estados Unidos han mejorado la comunicación y el apoyo legal a los connacionales.

Historias recomendadas:

AMP