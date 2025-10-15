México Desconoce Red de Delincuentes que Ofrece Recompensa por Muerte de Funcionarios de EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia de prensa matutina de hoy, 15 de octubre de 2025, informó que su administración no ha recibido información oficial del Gobierno de Estados Unidos respecto al supuesto grupo de mexicanos, que presuntamente están ofreciendo recompensas por atacar a funcionarios de ese país.

No hay información que haya dado esta institución del Gobierno de EUA a México; ellos se referían en Estados Unidos, pero se está solicitando la información. Lo conocimos por la publicación de la DHS.

De igual manera, precisó que el tema fue consultado con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien le afirmó que no hay información, ni investigaciones en curso sobre estas redes y las recompensas.

Nota relacionada: EUA: Delincuentes de México Ofrecen Hasta 50,000 Dólares por Muerte de Altos Funcionarios de ICE.

¿Qué dijo Estados Unidos sobre los grupos que ofrecen recompensas?

El pasado 14 de octubre de 2025, las autoridades estadounidenses compartieron un comunicado, en el cual acusaron a grupos mexicanos de presuntamente ofrecer recompensas para atacar al personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Video: Criminales Mexicanos Querrían Asesinar a Agentes de ICE, según el DHS de EUA

De acuerdo con el DHS, los supuestos grupos criminales dieron "instrucciones explícitas" a simpatizantes que viven en Estados Unidos para para monitorear, hostigar, secuestrar o asesinar a agentes federales del ICE y CBP.

También afirmaron que ofrecen miles de dólares a los individuos en territorio estadounidense por dichas acciones.

Historias recomendadas:

FBPT