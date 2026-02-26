México Destaca Aumento de Turismo y Anuncia que Buscará Estos 3 Récord Guinness

El Gobierno de México dio a conocer hoy, 26 de febrero de 2026, las cifras sobre el crecimiento del turismo en nuestro país durante el año pasado, que incluyen no solo el aumento de turismo nacional, sino también el arribo de paseantes internacionales.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez, informó los avances en el sector pero también detalló los tres Récord Guinness que se busca batir este año, uno de los cuales será mañana. Aquí te presentamos toda la información.

Noticia relacionada: Mundial 2026 “Nos Va a Dar Mucho en Turismo y Servicios”, Afirma Sheinbaum.

Aumento del turismo en México

La titular de Sectur dijo que en 2025, México recibió a 47.8 millones de turistas internacionales, lo que significa un aumento de 6.1% respecto al 2024.

Pero además destacó que se trata de una cifra incluso mayor a la que había antes de la pandemia; pues en 2019 se registró el ingreso de 45 millones de paseantes extranjeros.

Sobre los destinos desde donde llegaron los turistas internacionales en 2025, destacó:

Estados Unidos: 13,710,271 Canadá: 2,800,129 Reino Unido: 447,252 Argentina: 347,838 España: 269,807 Italia: 118,242 China: 107,167 Corea del Sur: 66,086

Noticia relacionada: Mundial Social México 2026: Anuncian 74 Torneos y Copas, entre Ellos FutBotMX de Robótica.

Rodríguez Zamora además informó que también se registró el ingreso de 98.2 millones de visitantes internacionales, cuya diferencia con los turistas es que ellos no pernoctan en el país. La cifra representa un aumento del 13.6% respecto al 2024. Otras cifras destacadas fueron:

Pasajeros en cruceros llegando a puertos mexicanos : 11.4 millones (+12.6%)

: 11.4 millones (+12.6%) Pasajeros en vuelos regulares nacionales : 63.53 millones (+3.3%)

: 63.53 millones (+3.3%) Pasajeros en vuelos regulares internacionales : 58.91 millones (+1.5%)

: 58.91 millones (+1.5%) Visitantes a museos : 11.53 millones (+16.8%)

: 11.53 millones (+16.8%) Visitantes a zonas arqueológicas : 9.90 millones (+1.4%)

: 9.90 millones (+1.4%) Pasajeros extranjeros transportados en el Tren Maya: 97 mil 152 (+141%)

De igual manera, hizo énfasis en el turismo nacional, que fue de 109.3 millones de paseantes en el país, 1.2 millones más que en 2024.

México está de Moda: En busca de tres Guinness

Por otra parte, la titular de Sectur informó, como parte de la campaña México Está de Moda, que se buscarán batir tres Récords Guinness este año.

El primero será mañana 27 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se buscará reunir a aproximadamente 5 mil personas para formar la playera más grande del mundo.

Josefina Rodríguez recordó que el récord anterior lo tiene Guatemala con 3 mil personas. Indicó que la actividad formará parte del Mundial Social en México, que se realiza de cara al Mundial de Futbol 2026.

El segundo Récord Guinness que se buscará romper será el 15 de marzo en la Ciudad de México, con la clase de futbol más grande del mundo, con la participación de 15 mil personas aproximadamente.

Y a finales de mayo, en Baja California Sur, se buscará romper el tercer Guinness con el mural más grande, con talento urbano local; la secretaria de Turismo indicó que previsiblemente el evento será en Los Cabos, pero aún está por definirse.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb