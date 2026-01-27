México Pidió a EUA Envío de Implicados en Huachicol Fiscal, Revela Sheinbaum

El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos de América (EUA) la extradición de personas implicadas en el delito de huachicol fiscal, así como en el caso Ayotzinapa, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy, 27 de enero de 2026.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional informó que varias veces se ha hecho la solicitud del envío de las personas a México, aunque no precisó la cifra ni los nombres de los presuntos implicados.

Refirió que este tema, junto con la petición de que aumenten los decomisos de armas en territorio estadounidense, se mantiene en cada una de las reuniones de autoridades de ambos países.

Peticiones a Estados Unidos

En primera instancia, Sheinbaum Pardo indicó que así como México busca disminuir la cantidad de drogas que van a Estados Unidos, el Gobierno mexicano también pide que se haga más en la incautación de armas que vienen a territorio nacional.

Ese es un diálogo que se tiene de manera permanente y que se mantiene en cada una de las reuniones. Igual que la solicitud que se ha hecho varias veces de personas que queremos que envíen a México.

Extradiciones a México

Explicó se trata de personas implicadas en casos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y también en el huachicol fiscal.

“Extradiciones que queremos que ocurran, algunos casos por ejemplo tienen que ver con el caso Ayotzinapa, que personalmente se lo pedí al secretario de Estado, Marco Rubio, y que todavía no se ha dado, dijo que sí, pero seguimos insistiendo porque todavía no ha ocurrido”, manifestó.

“Y otros casos que tiene también que ver con el tema del huachicol fiscal, que también queremos que personas que están allá sean enviadas dado que hay una orden de aprehensión aquí en México”, agregó sin dar a conocer una cifra o más detalles.

Por otra parte, la mandataria nacional reiteró la colaboración con la administración estadounidense, pero basada en respeto y soberanía.

“Y cuando hablamos de soberanía pues también de resguardo territorial; aquí los únicos que operamos somos nosotros, las fuerzas federales y en todo caso estatales y municipales”, añadió.

¿Qué es el huachicol fiscal?

En una conferencia de prensa en julio de 2025, Sheinbaum Pardo explicó que existen dos casos de huachicol fiscal:

Uno sobre combustible importado de Estados Unidos que se reporta como otro producto . Es decir, se informa que un carrotanque entra con algún químico pero en realidad trae combustible, por lo cual paga un impuesto diferente; y además no se le da seguimiento porque se informó que era algo diferente.

. Es decir, se informa que un carrotanque entra con algún químico pero en realidad trae combustible, por lo cual paga un impuesto diferente; y además no se le da seguimiento porque se informó que era algo diferente. Otro en el que se reporta que se compró algo pero en realidad no se adquirió y se hace una factura falsa.

Con información de N+.

spb