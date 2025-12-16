México y Estados Unidos Acuerdan Trabajo en Conjunto para Combatir Ataques con Drones en Frontera

Los gobierno de México y Estados Unidos acordardon el intercambio de inteligencia y la conexión de plataformas analíticas para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera, informó el Departamento de Estado estadounidense.

Lo anterior, como resultado de la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS) realizada el pasado jueves 11 de diciembre.

Acuerdan agilizar extradiciones e investigaciones por huachicol

Como parte de esta reunión, ambos gobiernos también se comprometieron también a profundizar y agilizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones de robo de combustible. El próximo encuentro será en enero de 2026.

De igual forma, las delegaciones se comprometieron a intensificar los esfuerzos conjuntos para desmantelar las "organizaciones terroristas extranjeras" y otros grupos criminales, así como interrumpir las fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar las amenazas emergentes.

Con estas acciones, México y Estados Unidos buscan impulsar la cooperación en materia de seguridad para mejorar el bienestar de los ciudadanos en ambos lados de la frontera.

Además de poner fin al tráfico ilícito de fentanilo que, según el Departamento de Estado estadounidense, causa la muerte de miles de estadounidenses cada año.

"El SIG está implementando medidas decisivas contra las instituciones financieras y las personas cómplices en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y sus precursores químicos", informó la parte estadounidense en un comunicado difundido este martes.

Revisan avances de combate al tráfico de armas

Durante la reunión se revisaron los avances desde el último encuentro celebrado en McAllen, Texas, con énfasis en el tráfico de armas, señaló por su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

En este marco, ambos gobiernos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información sobre tráfico de armas y continuar con las acciones de incautaciones de armas y municiones.

"México reiteró que la cooperación en materia de seguridad se sustenta en los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial, confianza mutua, cooperación sin subordinación y responsabilidad compartida", abundó la SRE en un comunicado.

