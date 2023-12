Prolifera Mano de Obra de Migrantes Varados en México en Búsqueda del ‘Sueño Americano’

Mientras miles de migrantes, muchos de Centro y Sudamérica, esperan su cita ante las autoridades estadounidenses para cruzar de forma legal, muchos de ellos han encontrado trabajo en distintos lugares de México, en búsqueda de algún tipo de estabilidad económica.

Víctor Suárez, originario de Cuba, ahora es el encargado de la seguridad de uno de los mercados más importantes de la Ciudad de México (CDMX) y señala:

Yo estoy aquí como si estuviera en mi casa, me siento bien con las personas, yo no me hallo extraño aquí, hasta ahora me han tratado bien