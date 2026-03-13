Modernizan Credencial de Elector, Incorporan Nuevos Elementos

Ahora usted podrá elegir que se le identifique como hombre, mujer o como persona no binaria, que se le asigne respectivamente las letras ‘H’, ‘M’ o ‘NB’; podrá además autoidentificarse, en su caso, como persona de origen indígena o afromexicano.

Al respecto Dania Ravel, consejera del INE, indicó:

“Permitirá que la ciudadanía pueda decidir si en su credencial se visualizará el dato relativo al sexo o al género, y que en este último caso se pueda optar entre las siglas ‘M’, ‘H’, ‘NB’ para identificar a personas no binarias para algunas personas, puede parecer un ajuste menor, pero para muchas otras significa algo fundamental, la posibilidad de que se reconozca su identidad"

Esta información es voluntaria, y podrá aparecer en el frente de la credencial solo si el ciudadano lo pide, podría también solo quedar consignada en el reverso en los códigos QR mismos que ahora serán bidimensionales de alta densidad.

Nuevas tecnologías

Es decir, contarán con nuevas tecnologías e información encriptada para dar mayores elementos de control, y certeza al ciudadano, al INE y a las instituciones que consideran la credencial de elector el mejor documento de identificación, reduciendo los riesgos de suplantación de identidad.

Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, señaló:

"La autenticidad de la credencial podrá verificarse incluso sin conexión a internet mediante aplicaciones con las que ya cuenta este Instituto como 'valida INE QR', toda esta información será cifrada siguiendo protocolos internacionales de seguridad, lo que asegura que el manejo de los datos personales se realice con los más altos estándares de protección"

El INE también determinó que para atender a las personas con alguna disminución visual se incluya el elemento requerido para que al leer el QR se escuche el nombre de la persona.

Al señalarse, por ejemplo, que una persona es de origen indígena, o afromexicano no se le exime de presentar los requisitos de procedencia necesarios para contender por un cargo de elección popular.

"Se trata de un dato declarativo, voluntario y sin efectos jurídicos diferenciados", precisó Humphrey.

Se dejó pendiente la posibilidad de incluir posteriormente algunos datos en braille, un reto técnico que aún no ha sido resuelto.

Con información de Carmen Jaimes

LECQ