Módulos Abiertos de CONAVI: ¿Dónde Me Registro del 10 al 15 de Noviembre 2025? Link
Pamela Paz N+
Conoce en qué municipios abrió el tercer registro de Vivienda para el Bienestar 2025 y dónde están los módulos CONAVI
Inició el tercer registro de Vivienda para el Bienestar 2025, por lo que muchas personas tendrán la oportunidad de inscribirse para adquirir una casa a precio accesible, y acá te decimos dónde están abiertos los módulos de CONAVI del 10 al 15 de noviembre.
Después de muchos días de incertidumbre, la Comisión Nacional de Vivienda anunció la tercera etapa de inscripciones para todas aquellas personas que deseen incorporarse al programa de vivienda y en una nota previa contamos cuáles son los requisitos y el calendario de las inscripciones.
Cabe recordar que el tercer registro de CONAVI estaba agendado para comenzar desde octubre, sin embargo debido a la emergencia que provocaron las lluvias, esta etapa tuvo que suspenderse momentáneamente.
Módulos de registro de CONAVI del 10 al 15 de noviembre
El tercer registro del programa Vivienda para el Bienestar 2025 se abrió en 24 estados de México y tendrá 60 módulos CONAVI para que las personas puedan solicitar un departamento o casa. Estos abrirán del 10 al 15 de noviembre:
Baja California
- Mexicali
- San Quintín
Nuevo León
- Galeana
- Sabinas Hidalgo
- Santa Catarina
Tamaulipas
- El Mante
Sinaloa
- Choix
- Concordia
Zacatecas
- Calera
- Miguel Auza
- Tlaltenango de Sanchez Roman
Nayarit
- Bahía de Banderas
Aguascalientes
- El Llano
- Rincón de Romos
Guanajuato
- Moroleón
Hidalgo
- Tepeapulco
- Tepeji del Río de Ocampo
Puebla
- Chalchicomula De Sesma
- Tochtepec
Tlaxcala
- San Pablo del Monte
Morelos
- Tepalcingo
- Tetecala
- Zacatepec
Edomex
- Tecámac
- Teotihuacán
Michoacán
- Morelia
- Peribán
- Tuxpan
Oaxaca
- San Juan Bautista Tuxtepec
- San Pedro Tapanatepec
- Miahuatlan de Porfirio Díaz
Chiapas
- La Trinitaria
- Mapastepec
Tabasco
- Centla
- Cunduacán
Campeche
- Candelaria
- Hopelchén
Quintana Roo
- Othon P. Blanco
- Playa Del Carmen
- Puerto Morelos
En otros estados del país, también se abrirán módulos de registro CONAVI para que las personas puedan hacer su inscripción al programa Vivienda para el Bienestar, sin embargo se habilitarán en diferentes fechas:
Chihuahua: Del 11 al 15 de noviembre
- Delicias y Juárez
Coahuila
- Cuatro Cienegas: 14 y 15 de noviembre
- Viesca: 11 y 12 de noviembre
Querétaro: Del 13 al 15 de noviembre
- Tolimán
Jalisco: Del 13 al 15 de noviembre
- Lagos de Moreno
- San Diego de Alejandría
Yucatán
- Cansahcab, Motul, Tahmek, Teya y Telchac Pueblo: 10 de noviembre
- Dzilam Gonzalez, San Felipe, Temozón y Uayma: 11 de noviembre
- Cantamayec y Chacsinkin: 12 de noviembre
- Dzidzantún: 11 al 12 de noviembre
- Mérida: 12 al 14 de noviembre
- Uman: Del 12 al 14 de noviembre
Para conocer las fechas, horarios de atención y la dirección exacta de la sede, debes ingresar al siguiente enlace: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb, dirigirte al mapa y dar clic en el estado donde vives. Ahí te aparecerá toda la información para que acudas a tu módulo más cercano.
¿Qué documentos debes llevar a los módulos CONAVI?
En caso de que quieras hacer tu inscripción, debes acudir de forma personal a uno de los módulos de registro CONAVI que quede cerca de tu localidad y llevar los siguientes documentos para iniciar el proceso de incorporación:
- INE (original y copia)
- CURP Actualizada
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
Al finalizar las inscripciones, la CONAVI seleccionará a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad y se harán visitas a domicilio para que los preseleccionados entreguen sus documentos. Posteriormente, se darán a conocer los resultados de las personas que podrán adquirir una casa del Bienestar.
