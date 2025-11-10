Módulos Abiertos de CONAVI: ¿Dónde Me Registro del 10 al 15 de Noviembre 2025? Link

Inició el tercer registro de Vivienda para el Bienestar 2025, por lo que muchas personas tendrán la oportunidad de inscribirse para adquirir una casa a precio accesible, y acá te decimos dónde están abiertos los módulos de CONAVI del 10 al 15 de noviembre.

Después de muchos días de incertidumbre, la Comisión Nacional de Vivienda anunció la tercera etapa de inscripciones para todas aquellas personas que deseen incorporarse al programa de vivienda y en una nota previa contamos cuáles son los requisitos y el calendario de las inscripciones.

Cabe recordar que el tercer registro de CONAVI estaba agendado para comenzar desde octubre, sin embargo debido a la emergencia que provocaron las lluvias, esta etapa tuvo que suspenderse momentáneamente.

Video. Infonavit Supervisa Construcción de las Viviendas del Bienestar

Módulos de registro de CONAVI del 10 al 15 de noviembre

El tercer registro del programa Vivienda para el Bienestar 2025 se abrió en 24 estados de México y tendrá 60 módulos CONAVI para que las personas puedan solicitar un departamento o casa. Estos abrirán del 10 al 15 de noviembre:

Baja California

Mexicali

San Quintín

Nuevo León

Galeana

Sabinas Hidalgo

Santa Catarina

Tamaulipas

El Mante

Sinaloa

Choix

Concordia

Noticia relacionada. Resultados CONAVI: ¿Cuándo Inician Visitas Domiciliarias de Vivienda Bienestar

Zacatecas

Calera

Miguel Auza

Tlaltenango de Sanchez Roman

Nayarit

Bahía de Banderas

Aguascalientes

El Llano

Rincón de Romos

Guanajuato

Moroleón

Hidalgo

Tepeapulco

Tepeji del Río de Ocampo

Puebla

Chalchicomula De Sesma

Tochtepec

Tlaxcala

San Pablo del Monte

Morelos

Tepalcingo

Tetecala

Zacatepec

Edomex

Tecámac

Teotihuacán

Michoacán

Morelia

Peribán

Tuxpan

Oaxaca

San Juan Bautista Tuxtepec

San Pedro Tapanatepec

Miahuatlan de Porfirio Díaz

Chiapas

La Trinitaria

Mapastepec

Tabasco

Centla

Cunduacán

Campeche

Candelaria

Hopelchén

Quintana Roo

Othon P. Blanco

Playa Del Carmen

Puerto Morelos

En otros estados del país, también se abrirán módulos de registro CONAVI para que las personas puedan hacer su inscripción al programa Vivienda para el Bienestar, sin embargo se habilitarán en diferentes fechas:

Chihuahua: Del 11 al 15 de noviembre

Delicias y Juárez

Video. Casas de "Vivienda del Bienestar" Estarán Cerca de Ciudad Universitaria en Ciudad Juárez

Coahuila

Cuatro Cienegas: 14 y 15 de noviembre

Viesca: 11 y 12 de noviembre

Querétaro: Del 13 al 15 de noviembre

Tolimán

Jalisco: Del 13 al 15 de noviembre

Lagos de Moreno

San Diego de Alejandría

Yucatán

Cansahcab, Motul, Tahmek, Teya y Telchac Pueblo: 10 de noviembre

Dzilam Gonzalez, San Felipe, Temozón y Uayma: 11 de noviembre

Cantamayec y Chacsinkin: 12 de noviembre

Dzidzantún: 11 al 12 de noviembre

Mérida: 12 al 14 de noviembre

Uman: Del 12 al 14 de noviembre

Noticia relacionada. ¿Cuánto cuestan las casas de CONAVI? Este es su Valor Comercial y en Programa de Vivienda 2025

Para conocer las fechas, horarios de atención y la dirección exacta de la sede, debes ingresar al siguiente enlace: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb, dirigirte al mapa y dar clic en el estado donde vives. Ahí te aparecerá toda la información para que acudas a tu módulo más cercano.

¿Qué documentos debes llevar a los módulos CONAVI?

En caso de que quieras hacer tu inscripción, debes acudir de forma personal a uno de los módulos de registro CONAVI que quede cerca de tu localidad y llevar los siguientes documentos para iniciar el proceso de incorporación:

INE (original y copia) CURP Actualizada Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Al finalizar las inscripciones, la CONAVI seleccionará a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad y se harán visitas a domicilio para que los preseleccionados entreguen sus documentos. Posteriormente, se darán a conocer los resultados de las personas que podrán adquirir una casa del Bienestar.

Historias recomendadas