Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, está valorando si se queda o se va de Morena.

En conferencia realizada en Madrid, España, acompañado por diputados y senadores de su partido y de la oposición, explicó que, si ha tenido conversaciones con la oposición, pero evitó precisar si busca la candidatura presidencial de una alianza opositora a Morena para 2024.

Y es que en su partido hay voces que lo han descalificado, dijo.

Estoy en ese proceso de definición y simplemente he tenido reuniones con distintos dirigentes, como lo hago siempre; como coordinador de la mayoría en el Senado y como un hombre que cree en el diálogo, me reúno con mucha frecuencia con todos y lo hago abiertamente. No es de ninguna manera ni vergonzoso ni tampoco clandestino: abiertamente, y tengo buena relación con toda la oposición y obviamente con los dirigentes de Morena, de donde provengo también domina más la otra voz, la de la descalificación. Y, cuando tienes por sistema, orquestas por sistema, este tipo de descalificaciones tienes que pensar tu permanencia, y eso es lo que estoy valorando