Monto de Beca Rita Cetina: ¿Quiénes Cobran $1,900, $2,600, $3,300 y 4 Mil Pesos en Octubre 2025?

Continúa el registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria en septiembre, pero es importante recordar que en octubre 2025 sale el calendario de pagos Bienestar y con ello se reanudan los depósitos, por eso acá te decimos el monto que van a recibir los beneficiarios, pues algunos van a cobrar un apoyo económico de 1,900, 2,600, 3,300 y otros de hasta 4 mil pesos.

Nos acercamos a la etapa final del registro a la Beca Rita Cetina en septiembre 2025, por eso en una nota ya te dijimos cómo inscribir a tu hijo y los pasos para solucionar cualquier error que pudiera presentar con tu cuenta Llave MX, en SIGED y el CCT de escuelas.

Video: Incorporación a la Beca Rita Cetina Para Alumnos de Secundaria: Esto Necesitas Saber

¿Hay un monto límite en la Beca Rita Cetina 2025?

La Beca Rita Cetina ofrece un pago de 1,900 pesos a todos los estudiantes de nivel secundaria que realicen sus estudios en cualquier escuela pública del país, pero dicha cifra se puede elevar en cada familia y por eso muchos tienen la duda de si existe un monto límite de dinero.

Nota relacionada: ¿Cuándo Pagan la Beca Rita Cetina 2025? Estos Días Depositan y Monto de Próxima Entrega

Al respecto, hasta el momento las autoridades no han informado que exista un límite de monto a depositar por familia en la Beca Rita, lo cual significa que depende de cada hogar establecer el dinero que van a recibir por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

Video: Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

¿Quiénes cobran $1,900, $2,600, $3,300 y 4 mil pesos en pago de Beca Rita Cetina octubre 2025?

La cantidad de dinero que reciba cada familia dependerá del número de hijos que se encuentren inscritos en alguna secundaria pública de México. El pago inicial es de 1,900 pesos, pero se añaden 700 pesos adicionales por cada hijo extra que haya en el hogar. De este modo, algunos de los montos a depositar en octubre 2025 son los siguientes:

Familia con un hijo en secundaria: mil 900 pesos bimestrales Familia con 2 hijos en secundaria: 2 mil 600 pesos bimestrales Familia con 3 hijos en secundaria: 3 mil 300 pesos bimestrales Familia con 4 hijos en secundaria: 4 mil pesos bimestrales

Nota relacionada: ¿Alumnos de Beca Rita Cetina Registrados en Septiembre Cobran Pago de Octubre? Así Depositarán

Con esta información de los montos, ya solo queda esperar a que se de a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2025, para los padres de familia y estudiantes de secundaria qué día empiezan a depositar y cuándo les toca cobrar, de acuerdo con la letra de su primer apellido.

Historias recomendadas: