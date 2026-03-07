Morena Define Reglas Rumbo a Elecciones de 2027; Llaman a la Unidad Interna del Partido

El Consejo Nacional de Morena hizo un llamado a la unidad interna del partido, a evitar anteponer intereses personales sobre el proyecto político y a mantener las alianzas electorales, luego de aprobar los lineamientos para la selección de candidaturas con miras a las elecciones de 2027.

Durante la sesión realizada este sábado en el salón Independencia del hotel Sheraton Mexico City María Isabel, en la Ciudad de México, se definieron las reglas que regirán el proceso interno del partido. Entre ellas destaca la designación de 17 coordinadores estatales, quienes posteriormente podrían convertirse en candidatos a las gubernaturas, además de los criterios para elegir aspirantes a 500 diputaciones federales.

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, advirtió que los procesos electorales actuales son cada vez más confrontativos, por lo que la unidad del partido resulta fundamental.

Ya no hay campañas color de rosa; más bien sucede lo contrario, están llenas de veneno. En estas condiciones la unidad no es un lujo organizativo, es una condición estratégica. Quienes aspiran a representarnos deben entender que aquí no se juega el destino de una aspiración personal, afirmó.

Durazo también señaló que no siempre el camino más corto es el inmediato, por lo que algunos militantes con aspiraciones políticas podrían tener que esperar su momento.

En el encuentro participaron diversos legisladores y dirigentes del partido. A su llegada, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, reiteró que el PT y el PVEM continúan siendo aliados electorales del movimiento.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, consideró que aún existe margen para construir acuerdos que permitan concretar una reforma electoral, como, dijo, ha demandado la ciudadanía.

Consejo Nacional de Morena hoy. Foto: Cuartoscuro

El senador Gerardo Fernández Noroña se refirió al caso de Saúl Monreal, quien ha manifestado su intención de contender por la gubernatura de Zacatecas, y señaló que tiene derecho a acudir a tribunales si considera que sus derechos políticos han sido limitados, aunque también le sugirió reflexionar sobre su decisión.

Morena respalda reforma electoral

Durante el mismo encuentro, la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que Morena respalda plenamente la reforma electoral impulsada desde la Presidencia.

Indicó que dentro del partido “el mensaje es claro”: todos los integrantes apoyan el proyecto y el dictamen enviado por el Ejecutivo.

Explicó que la iniciativa plantea eliminar el llamado “dedazo” en la designación de diputaciones plurinominales, reducir el financiamiento público a los partidos políticos y reconocer el voto de los mexicanos en el extranjero.

Se reduce el presupuesto de los partidos y se reconoce el voto migrante. Con ello se enviará un mensaje claro de apoyo a la presidenta y de respaldo a la reforma electoral

