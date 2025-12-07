¿De qué Murió Miguel Ángel Chico Herrera, Secretario Técnico de la Jucopo en el Senado?

Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, falleció este domingo en León, Guanajuato. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

La noticia generó una oleada de mensajes de condolencia en redes sociales por parte de figuras de la política nacional e instituciones legislativas. La Mesa Directiva del Senado expresó sus condolencias a familiares y seres queridos del abogado, periodista, exsenador y también secretario técnico de la Jucopo.

La Mesa Directiva lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, abogado y político guanajuatense; y senador de las LXII y LXIII Legislaturas. pic.twitter.com/HlSdu8Vqbq — Senado de México (@senadomexicano) December 7, 2025

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, lamentó su partida y destacó que Chico Herrera siempre se mostró “comprometido y dispuesto al trabajo por el pueblo de México”. También la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, envió su pésame y reconoció la trayectoria del político guanajuatense, a quien definió como una figura que dejó huella en la vida pública del estado.

Otros legisladores como Manuel Añorve Baños, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, y la senadora Malú Mícher, también manifestaron su pesar. Mícher subrayó que la vida pública de Chico Herrera se caracterizó por su compromiso con su tierra y el bienestar colectivo. Decenas de mensajes similares circularon en redes sociales a lo largo del día.

¿Quién fue Miguel Ángel Chico Herrera?

Nacido el 17 de marzo de 1961, Miguel Ángel Chico Herrera desarrolló una carrera como político y periodista. En Guanajuato ocupó cargos en la Secretaría de Finanzas y fue secretario particular del presidente municipal de Irapuato.

Su trayectoria política estuvo vinculada durante años al PRI, con el que fue candidato a gobernador de Guanajuato en 2006, diputado local de 2009 a 2012 y senador de la República de 2012 a 2015. En febrero de 2018 renunció al PRI y anunció su incorporación a Morena.

