Proponen Castigo de 12 Años de Prisión por Violencia en Estadios de México durante Mundial 2026

Se acerca el Mundial 2026 y con ello surgen propuestas de seguridad en México para endurecer con penas más severas los actos de violencia en estadios de futbol.

La legisladora del PRI, Lorena Piñón, presentó una iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Diputados en la que se propone modificar el Código Penal Federal para establecer sanciones para aficionados que inciten o participen en riñas en los estadios y sus instalaciones.

Video relacionado: Presentan Formalmente en el Complejo Cultural de Los Pinos, el Mundial de Futbol 2026

Esto también aplicaría a deportistas, cuerpo técnico, directivos de clubes o federaciones si se descubren omisiones en seguridad.

¿Cuáles serían las penas por cometer violencia en estadios de futbol?

Se proponen modificaciones en las sanciones por violencia en los estadios de futbol, con entre dos y cinco años de cárcel, a quien ingrese con armas y lance objetos que pongan en riesgo la salud o la integridad de los asistentes.

¿Qué pena se tendrá por ingresar al terreno de juego?

Se daría un castigo con entre tres y siete años de cárcel y de 10 a 40 días de multa si se ingresa al terreno de juego para agredir o causar daños.

Entre cinco y 10 años y de 10 a 60 días de multa si se participa activamente en riñas.

Incitar violencia en estadios también sería castigado

Las personas que inciten o causen violencia en los estadios también serán sancionadas con entre dos y cinco años de prisión, y a quienes generen daños en inmuebles habrá de seis meses hasta dos años de cárcel.

Cancelarían derecho a ir a eventos deportivos

De comprobarse que una persona cometió delitos en un estadio de futbol, se le suspenderá el derecho a acudir a eventos deportivos masivos en un tiempo similar a la condena e iniciaría el castigo cuando se obtenga la libertad.

Directivos también tendrían penas de hasta 12 años de cárcel

Los directivos de clubes de futbol o federaciones deportivas recibirán una pena de entre siete y 12 años de prisión si se descubre que cometieron omisiones en las medidas de seguridad.

Toda la propuesta anterior modificaría la Ley General de Cultura Física y Deporte para cambiar el concepto "delito de violencia" por "delito de conducta violenta".

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI