Mundial 2026 Sigue: Sheinbaum Descarta Riesgo de Ataque en México por Conflicto en Medio Oriente

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dice que sigue el Mundial de la FIFA y también el Mundial Social en México

Claudia Sheinbaum durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy, 12 de marzo de 2026, que el Gobierno de México no tiene notificación de que se vaya a suspender el Mundial de Futbol por la situación en Medio Oriente; “al revés, sigue marchando todo, siguen las reuniones, sigue todo normal, sin ningún problema”, dijo.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional también señaló que no se considera un riesgo de ataque en México durante la justa deportiva, ante el escenario global luego de la operación “Furia Épica”. 

“No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial, nada, al revés, sigue marchando todo, siguen las reuniones, sigue todo normal, sin ningún problema. Entonces se va a desarrollar el Mundial”, sostuvo.
 

