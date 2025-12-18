"No Vamos a Estar de Acuerdo con Criminalización de Migrantes”: Sheinbaum por Mensaje de Trump

En la conferencia de prensa matutina de hoy, 18 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su postura sobre la no criminalización de migrantes luego del mensaje del presidente Donald Trump.

Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con las acciones que criminalicen migrantes, nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo siempre y la protección de migrante.

Video: "Fue lo Peor": Trump Acusa a Biden de Quitar Empleo y Vivienda por Abrir Frontera a Migrantes

El presidente de Estados Unidos señaló que el gobierno de Biden abrió la frontera a migrantes y que quitaron empleo y vivienda a los estadounidenses.

En breve más información.

