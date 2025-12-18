Inicio Nacional "No Vamos a Estar de Acuerdo con Criminalización de Migrantes”: Sheinbaum por Mensaje de Trump

La presidenta hizo énfasis en la no criminalización de personas migrantes

Una mujer frente a una presentación.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recalcó su postura de no criminalización de migrantes. Foto: Presidencia de la República

En la conferencia de prensa matutina de hoy, 18 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su postura sobre la no criminalización de migrantes luego del mensaje del presidente Donald Trump. 

Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con las acciones que criminalicen migrantes, nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo siempre y la protección de migrante.

El presidente de Estados Unidos señaló que el gobierno de Biden abrió la frontera a migrantes y que quitaron empleo y vivienda a los estadounidenses.  

 

En breve más información.

Claudia Sheinbaum Pardo
