Nueva Beca de $1900 Pesos en 2025: ¿Cuándo y Dónde Iniciarán Asambleas para Entrega de Apoyo?

El gobierno federal ha anunciado una nueva beca de 1,900 pesos bimestrales, que tendrá como objetivo reducir la deserción escolar. Se prevé que en próximos meses inicie el registro, pero antes de que termine el 2025, te damos a conocer la más reciente actualización de este programa, pues se han anunciado las asambleas informativas. ¿Cuándo y dónde se realizarán? En N+ te compartimos los detalles.

Y es que a pesar de que ya existen apoyos enfocados en diferentes niveles educativos, como la Beca Rita Cetina, cuyo pago se aproxima en las siguientes semanas, o la Beca Benito Juárez para Media Superior, este nuevo apoyo está enfocado en una población.

En notas previas te dimos a conocer que la Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantó que su objetivo apoyar en gastos como el transporte público a los jóvenes estudiantes de Educación Superior, por lo que estiman que más de 80 mil jóvenes universitarios pueden ser beneficiarios.

Video: Clara Brugada Entrega Primer Apoyo de "Mi Beca para Empezar" en el Zócalo CDMX

¿Quiénes pueden solicitar la nueva beca de 1,900 pesos?

El coordinador de las Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB), Julio León, señaló que se brindará un apoyo económico para transporte para estudiantes de educación superior de Michoacán.

Este apoyo se anunció como parte del Plan Michoacán. "La presidenta nos ha instruido implementar una nueva beca que lleva el nombre de una mujer que es parte de la historia de nuestro país: Gertrudis Bocanegra", apuntó León.

La inversión para este nuevo apoyo, agregó, será de 769 millones de pesos.

¿Cuándo y dónde será las asambleas para entrega de apoyo?

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Julio León dio a conocer que a partir del lunes 24 de noviembre 2025 iniciarán las Asambleas Informativas de la Beca Gertrudis Bocanegra en 121 escuelas de educación superior.

Dialogaremos con los más de 98 mil estudiantes de educación superior en Michoacán.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó se reaizarán las asambleas informativas para dar a conocer los detalles del registro y la entrega de tarjetas donde se depositará el apoyo económico para transporte público a los estudiantes beneficiados de planteles de educación superior, como universidades, tecnológicos y politécnicos.

Historias recomendadas:

Alumnos Deberán Renunciar a la Beca Rita Cetina: ¿Quiénes Dejarán de Recibir Pagos y Por Qué?

Resultados Lotería Nacional Hoy 18 de Noviembre 2025: Números Ganadores Sorteo Mayor 3993

¿Cómo Ver En Vivo Fotos Reales del Cometa 3I/ATLAS este 19 de Noviembre? Así el Evento de NASA

DMZ