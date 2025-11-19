Luego de darse a conocer que la Embajada de Estados Unidos en México tendrá una nueva sede en la Ciudad de México (CDMX) en N+ te decimos ¿qué trámites hacer y la fecha exacta de a partir de cuándo?

Las entrevistas para obtener la visa, ciudadanía y servicios notariales se harán en su nueva sede consular que está ubicada en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital del país.

La información de proporcionó a través de sus canales oficiales, en los que se pidió a los solicitantes estar preparados para asistir a la nueva sede.

¿Dónde se localiza la nueva sede de la Embajada de EUA en la CDMX?

La nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en la CDMX se encuentra en la esquina de la Avenida Casa de la Moneda y Calzada Legaria, colonia Irrigación, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Qué trámites se pueden hacer en la nueva sede de embajada de EUA en CDMX?

La embajada de Estados Unidos dio a conocer qué trámites y servicios consulares serán reubicados a las nuevas instalaciones en la Ciudad de México (CDMX) como son:

Visa

Pasaporte

Ciudadanía

Servicios notariales

Estos trámites se mantienen en la sede de Hamburgo 213

La Embajada estadounidense precisó que el CAS (Centro de Atención al Solicitante) no se cambia y se mantendrá en su ubicación actual de Hamburgo 213, colonia Juárez y pidió al público interesado que no existan confusiones en los días próximos y se podrá solo realizar:

Toma de fotografías

Huellas dactilares

Como requisito obligatorio antes de la entrevista para tener la visa

¿Cuándo se realizarán trámites de embajada de EUA en su nueva sede en CDMX?

A partir del 24 de noviembre, la embajada de Estados Unidos dice que las entrevistas para trámites de visa, pasaporte, ciudadanía y servicios notariales se realizarán en sus nuevas instalaciones de Casa de la Moneda y Calzada Legaria.

¿Por qué pueden cancelar tu visa?

El Departamento de Estado de Estados Unidos corrobora que se cumplan los requisitos para justificarse la permanencia de la visa expedida por la embajada de Estados Unidos en la CDMX.

Sin embargo, entre los motivos que pueden causar la cancelación de una visa destacan:

Extender la estadía más allá del tiempo autorizado

Participar en actividades no permitidas

Representar un riesgo para la seguridad pública

Estar vinculado a actividades terroristas.

Aseguró que no es necesario tener una condena penal para que la visa sea revocada.

