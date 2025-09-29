Cambian Fechas de Entrega de Tarjetas Bienestar de Pensión Mujeres 60 a 64 Años: ¿Cuándo Será?

Ariadna Montiel Reyes dio a conocer que cambiaron las fechas de entrega de las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, por lo que a continuación te decimos cuándo será el reparto de los medios de pago y qué necesitas llevar para recibir tu plástico.

En La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria reveló que las nuevas fechas para la distribución de las tarjetas del Bienestar para millones de nuevas beneficiarias.

Previamente, Ariadna Montiel había informado que el reparto de los medios de pago de la Pensión Mujeres Bienestar se realizará en todo el mes de octubre, sin embargo este día confirmó un ligero retraso.

¿Cuándo entregan tarjetas del Bienestar a mujeres de 60 a 64 años?

La distribución de tarjetas para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, que se registraron en agosto, se realizará del próximo martes 7 de octubre al 7 de noviembre 2025.

Para la entrega de los medios de pago no habrá un calendario en orden alfabético, sin embargo las mujeres que realizaron su registro deberán estar atentas a su celular para saber cuándo les toca recoger su plástico.

Esto debido a que les llegará un mensaje de texto al número de teléfono que dejaron como medio de contacto, con el día, la hora exacta y el lugar donde recibirán el plástico, en el que recibirán el apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

¿Cómo consultar fecha y hora de entrega de tarjeta Bienestar?

Las nuevas beneficiarias también podrán consultar el día, la hora y lugar donde les entregarán su tarjeta de de la Pensión Mujeres de 60 a 64 años en la página oficial de la Secretaría de Bienestar, en el enlace: gob.mx/bienestar.

Ahí, próximamente se habilitará la sección de Entrega de Tarjetas Bienestar para que las mujeres ingresen su CURP para conocer cuándo y dónde les darán su medio de pago en el que recibirán su apoyo bimestral.

¿Qué documentos piden para entrega de tarjeta Bienestar?

Las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar deben acudir en la fecha, hora y lugar indicado con los siguientes documentos para que les entreguen su tarjeta:

Identificación oficial (original y 1 copia)

Talón morado del registro de solicitud

En dicha sede, los servidores de la nación tomarán una fotografía de las beneficiarias y les entregarán el sobre cerrado con la tarjeta del Banco Bienestar.

