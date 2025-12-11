Paro Nacional de Transportistas y Agricultores: ¿Cuándo se Esperan Bloqueos en Carreteras?
N+
Transportistas y trabajadores del campo reiteran que deben defender a sus familias y su producción
COMPARTE:
¡Toma precauciones! Después de varios días de bloqueos y protestas, transportistas y agricultores advirtieron ahora con nuevos cierres en carreteras de México, al no alcanzar ningún acuerdo con autoridades federales.
El líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Eraclio Rodríguez, dijo que la nueva manifestación incluirá bloqueos en carreteras, así como toma de casetas y puentes internacionales.
Dijo además que estas acciones serán en los próximos días, este mes de diciembre de 2025.
“No hay ningún acuerdo, preparémonos para que en los próximos días salgamos a las carreteras, a la frontera a tomar las casetas y puentes internacionales, tenemos que defender nuestras familias, nuestra producción y eso es la única manera de hacerlo”, dijo.
Historias recomendadas:
- ¿Joven a los 32 Años? Estudio sobre el Cerebro Revela Cuándo Termina Realmente la Adolescencia.
- ¿Cuántas Posadas Son en México? Significado de Cada Día de la Celebración.
- Niños, en Peligro: Alerta por “Juegos y Emojis con Trampa” que Pueden Terminar en Abuso Infantil
Con información de N+.
spb