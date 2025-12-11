Paro Nacional de Transportistas y Agricultores: ¿Cuándo se Esperan Bloqueos en Carreteras?

¡Toma precauciones! Después de varios días de bloqueos y protestas, transportistas y agricultores advirtieron ahora con nuevos cierres en carreteras de México, al no alcanzar ningún acuerdo con autoridades federales.

El líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Eraclio Rodríguez, dijo que la nueva manifestación incluirá bloqueos en carreteras, así como toma de casetas y puentes internacionales.

Dijo además que estas acciones serán en los próximos días, este mes de diciembre de 2025.

“No hay ningún acuerdo, preparémonos para que en los próximos días salgamos a las carreteras, a la frontera a tomar las casetas y puentes internacionales, tenemos que defender nuestras familias, nuestra producción y eso es la única manera de hacerlo”, dijo.



Con información de N+.

