Nuevo Titular del Tribunal de Justicia Administrativa: ¿Quién Es José Ramón Amieva?

José Ramón Amieva, fue designado hoy, 5 de enero de 2025, como el nuevo titular del Tribunal de Justicia Administrativa, en N+ te compartimos su perfil.

Será el primer magistrado designado que encabeza el TFJA, órgano encargado de resolver controversias entre particulares y el Gobierno Federal.

¿Quién es José Ramón Amieva?

José Ramón es originario de Mixquiahuala de Juárez, Amieva Gálvez, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México, también tiene una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y es doctor en Derecho Procesal por la Universidad Marista.

