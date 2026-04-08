Paro Nacional de Transportistas: ¿Cuándo Reanudará la ANTAC Bloqueos Carreteros en México?

Tras una jornada de movilizaciones, la Alianza Nacional de Transportistas y Conductores (ANTAC) anunció la suspensión temporal de los bloqueos en diversas carreteras del país.

La decisión surge como una medida de seguridad para los operadores y tras el compromiso de entablar nuevas mesas de diálogo con las autoridades federales.

Noticia relacionada: Reportan Bloqueos y Detonaciones de Armas en la Carretera Reynosa-San Fernando en Tamaulipas

Suspensión por agresiones

El liderazgo de la ANTAC informó que el cese de las movilizaciones actuales se debió a reportes de agresiones contra los conductores que se encontraban en los puntos de protesta.

Con el fin de salvaguardar la integridad de sus agremiados y evitar mayores incidentes de violencia en las vías generales de comunicación, se ordenó el retiro de las unidades de forma inmediata.

¿Cuándo se retomarán las acciones?

Aunque el paro se ha suspendido momentáneamente, la organización dejó en claro que esto no significa el fin de su pliego petitorio. Respecto a la reanudación de los bloqueos, se detalló lo siguiente:

Evaluación en curso : La ANTAC se mantiene en asamblea permanente para evaluar el avance de las negociaciones con el gobierno federal.

: La ANTAC se mantiene en asamblea permanente para evaluar el avance de las negociaciones con el gobierno federal. Próximas acciones: No se ha definido una fecha exacta para retomar los bloqueos carreteros; sin embargo, advirtieron que están "alistando nuevas acciones" en caso de no obtener respuestas satisfactorias a sus demandas de seguridad.

No se ha definido una fecha exacta para retomar los bloqueos carreteros; sin embargo, advirtieron que están "alistando nuevas acciones" en caso de no obtener respuestas satisfactorias a sus demandas de seguridad. Estado de alerta: Los transportistas permanecen en estado de alerta en espera de las instrucciones de sus delegados regionales.

Demandas centrales del movimiento

El gremio transportista mantiene su postura firme sobre los puntos que motivaron el paro nacional:

Seguridad en carreteras: Mayor presencia de la Guardia Nacional en tramos de alta siniestralidad y robo de mercancías.

Mayor presencia de la Guardia Nacional en tramos de alta siniestralidad y robo de mercancías. Alto a las extorsiones: Cese de los cobros indebidos por parte de autoridades municipales y estatales.

Cese de los cobros indebidos por parte de autoridades municipales y estatales. Costos de operación: Revisión de las tarifas de peaje y los precios de los combustibles.

Historias recomendadas:

AMP