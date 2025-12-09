Operación Frontera Norte: Aseguran 24 Autos con Reporte de Robo en Agua Prieta, Sonora

Este martes 9 de diciembre de 2025, el Gabinete de Seguridad dio a conocer el saldo actualizado de la operación “Frontera Norte”, estrategia de seguridad implementada en varios estados del norte del país.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 9,808 personas y el aseguramiento de 7,293 armas de fuego, 1,242,669 cartuchos de diversos calibres, 33,400 cargadores, 114,475.1 kg de droga, entre ellos, 560 kg de fentanilo, 5,856 vehículos y 1,160 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Chihuahua

En Madera, se aseguró una granada de mortero, cuatro uniformes tácticos y un vehículo con blindaje artesanal.

Sinaloa

En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 5,000 litros y 650 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 113 millones de pesos.

En otra acción en el mismo municipio, se aseguraron 36 dosis de cocaína, 20 de marihuana, un teléfono celular, tres cargadores para teléfono celular, un cargador para radio de comunicación, siete cuchillos y ocho objetos punzocortantes.

Sonora

En Agua Prieta, se aseguraron 24 vehículos, 20 de ellos con reporte de robo y un inmueble.

En Cajeme, se aseguró un arma larga, cuatro cargadores y 116 cartuchos útiles.

