Operación Frontera Norte: Aseguran 30 Mil Litros de Hidrocarburo en Nuevo Laredo, Tamaulipas

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México presentó el balance más reciente de la Operación Frontera Norte que data del 6 de enero de 2026.

Cabe destacar que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero de 2025, se ha realizado la detención de 10,520 personas y el aseguramiento de 7,714 armas de fuego, un millón 289,460 cartuchos de diversos calibres, 34,481 cargadores, 117,312 kg de droga, entre ellos, 601.8 kg de fentanilo, 6,143 vehículos y 1,229 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Tecate, se localizó e inhabilitó un puesto de vigilancia, se aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, 37 cartuchos, un dron y 25 ponchallantas.

Chihuahua

En Ciudad Juárez, se detuvo a una persona, se aseguró un arma corta, un cargador, seis cartuchos y 500 pastillas de fentanilo.

Sinaloa

En Culiacán, se detuvo a cinco personas, se aseguraron cuatro armas largas, nueve cargadores, 229 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un vehículo.

Sonora

En Hermosillo, se detuvo a tres personas, se aseguraron dosis de marihuana y de metanfetamina.

Tamaulipas

En Nuevo Laredo, se detuvo a una persona, se aseguraron 30,000 litros de hidrocarburo y un tractocamión acoplado a una caja seca.

