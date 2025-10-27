Operación Frontera Norte: Aseguran Dos Laboratorios Clandestinos de Drogas en Tecate, BC

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer los resultados obtenidos los días 24, 25 y 26 de octubre como parte de la Operación Frontera Norte, estrategia destinada a combatir los delitos relacionados con el narcotráfico y el contrabando en esa región del país.

Desde el inicio del operativo, el pasado 5 de febrero, las autoridades han logrado la detención de 8,417 personas y el aseguramiento de 6,507 armas de fuego, 1,125,690 cartuchos de diversos calibres, 30,055 cargadores, así como 106,338.8 kilogramos de droga, entre ellos 493.92 kilos de fentanilo. También se han decomisado 5,321 vehículos y 1,022 inmuebles vinculados con actividades delictivas.

El Gobierno federal destacó que todas las acciones se realizan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Operación Frontera Norte. Foto: Cuartoscuro

Entre los resultados más relevantes de los últimos días se encuentran:

Baja California:

En Tecate, se localizaron e inhabilitaron dos laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de drogas sintéticas. Se aseguraron 3,100 litros y 160 kilos de precursores químicos, además de dos reactores de síntesis orgánica y cinco destiladores, con una afectación económica para la delincuencia organizada estimada en 834 millones de pesos.

Chihuahua:

En Ciudad Juárez, fue detenida una persona y se decomisaron 6.6 kilos de fentanilo y 5.2 kilos de metanfetamina.

Nuevo León:

En el municipio de García, se detuvo a dos personas —una de ellas menor de edad—, y se aseguraron dos armas largas, ocho cargadores, 212 cartuchos y un vehículo.

Mientras que en Juárez, se detuvo a cuatro personas y se confiscaron dos armas de fuego, 13 cartuchos, 150 dosis de marihuana, 114 de metanfetamina, dinero en efectivo, siete teléfonos celulares, tres básculas grameras y un vehículo.

Sinaloa:

En Badiraguato y Culiacán, las fuerzas federales localizaron e inhabilitaron un laboratorio y un área de concentración de material para la producción de drogas sintéticas. Se aseguraron 36,650 litros y 5,700 kilos de sustancias químicas, además de 28 reactores, 28 destiladores, seis centrifugadoras, 42 quemadores y 90 tanques de gas LP, con una afectación económica estimada en 11,623 millones de pesos.

En Mazatlán, se decomisaron 200 dosis de cristal, 63 bolsitas y 20 cigarros con marihuana.

Sonora:

En Caborca y San Luis Río Colorado, fueron detenidas dos personas y se aseguraron tres armas de fuego, cinco cargadores, 123 cartuchos, 15 dosis de distintas drogas, un chaleco táctico, dos placas balísticas, una motocicleta y un vehículo con reporte de robo.

En otra acción en San Luis Río Colorado, se detuvo a una persona y se aseguraron 1,154 kilos de metanfetamina, 3.9 kilos de fentanilo, cinco kilos de heroína y un tractocamión con caja seca.

Historias recomendadas:

Familia Quema y Retiene a Mariachis que Amenizaron una Fiesta en Iztapalapa, CDMX

Roban Casa de Susana Zabaleta en Álvaro Obregón con el Modus Operandi de 'La Patrona'