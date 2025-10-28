Operación Frontera Norte: Caen Ocho y Aseguran Fusil Barrett y 12 Armas Largas en Nuevo León
Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8,453 personas y el aseguramiento de 6,534 armas de fuego
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los avances recientes de la Operación Frontera Norte, implementada el 27 de octubre con el propósito de combatir los delitos relacionados con el narcotráfico y el contrabando en la región norte del país.
Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8,453 personas y el aseguramiento de 6,534 armas de fuego, 1,128,014 cartuchos de diversos calibres, 30,131 cargadores, 106,889.9 kg de droga, entre ellos, 493.92 kg de fentanilo, 5,333 vehículos y 1,024 inmuebles.
Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:
Chihuahua
En Cuauhtémoc, se detuvo a dos personas, se aseguraron dos armas cortas, un cargador, 319 cartuchos y un vehículo.
En Guachochi, se aseguraron dos armas largas y cuatro vehículos, dos de ellos con reporte de robo y uno con blindaje de fábrica.
Nuevo León
En Los Aldama, se detuvo a ocho personas, se aseguró un fusil Barrett, 12 armas largas, 13 cargadores, cartuchos, 280 dosis de cocaína, 13 chalecos tácticos y dos vehículos con blindaje artesanal, uno de ellos con reporte de robo.
Sinaloa
En Culiacán, se aseguró un área de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 165 litros de metanfetamina y 386 kilos de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 147 millones de pesos.
En Escuinapa, se aseguraron tres armas largas, 27 cargadores, 1,499 cartuchos y equipo táctico.
Sonora
En San Luis Río Colorado, se aseguró un vehículo con reporte de robo, dos armas largas, 10 cargadores y 163 cartuchos útiles.
Tamaulipas
En Méndez, se aseguraron ocho cargadores, 145 cartuchos y un vehículo con blindaje artesanal.
