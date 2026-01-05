Inicio Nacional Operación Frontera Norte: Dan Golpe a Grupo Criminal de 18 MDP en Culiacán

Operación Frontera Norte: Dan Golpe a Grupo Criminal de 18 MDP en Culiacán

Ahí se localizó e inhabilitó un área de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas

Guardia Nacional en México. Foto: Cuartoscuro

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México presentó el balance más reciente de la Operación Frontera Norte, con resultados que abarcan desde el inicio de su implementación el 5 de febrero hasta el 5 de enero 2026.   

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero de 2025, se ha realizado la detención de 10,493 personas y el aseguramiento de 7,701 armas de fuego, 1,289,018 cartuchos de diversos calibres, 34,451 cargadores, 117,311.2 kg de droga, entre ellos, 601.8 kg de fentanilo, 6,131 vehículos y 1,229 inmuebles. 

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes: 

Baja California 

En Mexicali, se detuvo a dos personas, se aseguraron cuatro armas largas,18 cargadores, 514 cartuchos, siete bolsas con marihuana, tres chalecos tácticos, tres cascos, dos radios de comunicación, cuatro teléfonos celulares y un vehículo. 

Chihuahua 

En Satevó, se aseguraron dos armas largas, tres cargadores, 86 cartuchos y un vehículo. 

Nuevo León 

En Apodaca, se aseguró un arma de fuego, cinco cargadores, 31 cartuchos, dosis de marihuana, seis teléfonos celulares y tres vehículos. 

En Gral. Treviño, se aseguraron cuatro fusiles Barrett, 10 armas largas,14 cargadores, 380 cartuchos, tres chalecos tácticos y cuatro vehículos. 

Sinaloa 

En Culiacán, se localizó e inhabilitó un área de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 915 litros y 25 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 18 millones de pesos. 

Sonora 

En Ciudad Obregón, se detuvo a tres personas, se aseguró un arma de fuego, 110 dosis de marihuana, 306 dosis de metanfetamina, tres cargadores, 47 cartuchos, tres ponchallantas, dinero en efectivo y un vehículo. 

En Navojoa, se aseguraron 21 armas de fuego, 11 cargadores, 146 cartuchos y un vehículo. 

Tamaulipas 

En Nueva Ciudad Guerrero, se aseguraron dos fusiles Barrett, cuatro armas largas, siete cargadores, 86 cartuchos, dos chalecos tácticos y un vehículo con blindaje artesanal. 

