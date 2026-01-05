Operación Frontera Norte: Dan Golpe a Grupo Criminal de 18 MDP en Culiacán

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México presentó el balance más reciente de la Operación Frontera Norte, con resultados que abarcan desde el inicio de su implementación el 5 de febrero hasta el 5 de enero 2026.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero de 2025, se ha realizado la detención de 10,493 personas y el aseguramiento de 7,701 armas de fuego, 1,289,018 cartuchos de diversos calibres, 34,451 cargadores, 117,311.2 kg de droga, entre ellos, 601.8 kg de fentanilo, 6,131 vehículos y 1,229 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Mexicali, se detuvo a dos personas, se aseguraron cuatro armas largas,18 cargadores, 514 cartuchos, siete bolsas con marihuana, tres chalecos tácticos, tres cascos, dos radios de comunicación, cuatro teléfonos celulares y un vehículo.

Chihuahua

En Satevó, se aseguraron dos armas largas, tres cargadores, 86 cartuchos y un vehículo.

Nuevo León

En Apodaca, se aseguró un arma de fuego, cinco cargadores, 31 cartuchos, dosis de marihuana, seis teléfonos celulares y tres vehículos.

En Gral. Treviño, se aseguraron cuatro fusiles Barrett, 10 armas largas,14 cargadores, 380 cartuchos, tres chalecos tácticos y cuatro vehículos.

Sinaloa

En Culiacán, se localizó e inhabilitó un área de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 915 litros y 25 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 18 millones de pesos.

Sonora

En Ciudad Obregón, se detuvo a tres personas, se aseguró un arma de fuego, 110 dosis de marihuana, 306 dosis de metanfetamina, tres cargadores, 47 cartuchos, tres ponchallantas, dinero en efectivo y un vehículo.

En Navojoa, se aseguraron 21 armas de fuego, 11 cargadores, 146 cartuchos y un vehículo.

Tamaulipas

En Nueva Ciudad Guerrero, se aseguraron dos fusiles Barrett, cuatro armas largas, siete cargadores, 86 cartuchos, dos chalecos tácticos y un vehículo con blindaje artesanal.

Historias recomendadas: