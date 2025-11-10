Operación Frontera Norte: Dan Golpe a Grupo Criminal en Culiacán por 45 MDP

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 10 de noviembre de 2025, los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte correspondientes al 07, 08 y 09 de noviembre de 2025.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8,874 personas y el aseguramiento de 6,794 armas de fuego, 1,169,382 cartuchos de diversos calibres, 31,207 cargadores, 109,052.9 kg de droga, entre ellos, 493.92 kg de fentanilo, 5,503 vehículos y 1,066 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Coahuila

En Ramos Arizpe, se detuvo a dos personas, se aseguraron cinco armas cortas, 14 cargadores, 910 cartuchos, un vehículo y un inmueble.

Nuevo León

En Higueras y Cerralvo, se aseguraron 24 cargadores, 130 cartuchos y cuatro vehículos con blindaje artesanal.

Sinaloa

En Badiraguato, se aseguraron 700 kilos de marihuana.

En Culiacán, se localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 2,250 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina y un condensador. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 45 millones de pesos.

Sonora

En San Luis Río Colorado, se detuvo a dos personas, se aseguraron 70 litros de un precursor químico utilizado para la elaboración de metanfetamina y un tractocamión.

En otra acción en el mismo municipio, se aseguraron 481 kilos de metanfetamina un vehículo y un inmueble.

Tamaulipas

En Miguel Alemán, se aseguraron cuatro armas largas.

Historias recomendadas:

CLS