Operación Frontera Norte: Dan Golpe a Grupo Criminal en Culiacán por 45 MDP

Durante los operativos, se localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas

Operación Frontera Norte: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 10 de noviembre de 2025, los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte correspondientes al 07, 08 y 09 de noviembre de 2025. 

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8,874 personas y el aseguramiento de 6,794 armas de fuego, 1,169,382 cartuchos de diversos calibres, 31,207 cargadores, 109,052.9 kg de droga, entre ellos, 493.92 kg de fentanilo, 5,503 vehículos y 1,066 inmuebles. 

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes: 

Coahuila 

En Ramos Arizpe, se detuvo a dos personas, se aseguraron cinco armas cortas, 14 cargadores, 910 cartuchos, un vehículo y un inmueble. 

Nuevo León 

En Higueras y Cerralvo, se aseguraron 24 cargadores, 130 cartuchos y cuatro vehículos con blindaje artesanal. 

Sinaloa 

En Badiraguato, se aseguraron 700 kilos de marihuana. 

En Culiacán, se localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 2,250 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina y un condensador. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 45 millones de pesos. 

Sonora 

En San Luis Río Colorado, se detuvo a dos personas, se aseguraron 70 litros de un precursor químico utilizado para la elaboración de metanfetamina y un tractocamión.  

En otra acción en el mismo municipio, se aseguraron 481 kilos de metanfetamina un vehículo y un inmueble. 

Tamaulipas 

En Miguel Alemán, se aseguraron cuatro armas largas. 

