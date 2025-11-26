Operación Frontera Norte: Dan Golpe a Grupo Criminal en Sinaloa de 349 mdp

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” correspondientes a las acciones realizadas este 25 de noviembre de 2025.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 9,387 personas y el aseguramiento de 7,043 armas de fuego, 1,218,535 cartuchos de diversos calibres, 32,490 cargadores, 110,899.4 kg de droga, entre ellos, 535.04 kg de fentanilo, 5,710 vehículos y 1,119 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Chihuahua

En El Sauz, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron 27,000 litros de hidrocarburo y un tractocamión cisterna.

Sinaloa

En Badiraguato, Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron 15 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 17,195 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, cuatro reactores de síntesis orgánica y cuatro condensadores. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 349 millones de pesos.

En otra acción en el mismo municipio, se detuvo a dos personas, se aseguraron 200 pastillas de fentanilo, 50 mil dólares americanos y un vehículo.

Sonora

En Guaymas, se detuvo a una persona, se aseguraron 25 dosis de marihuana y dos de cristal.

En Hermosillo, aseguraron siete armas de fuego, tres cargadores, 981 cartuchos, 80 dosis de cocaína, 17 dosis de marihuana, un inmueble y dos vehículos, uno con reporte de robo.

