El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 10 de diciembre de 2025, los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte, que inició el día 5 de febrero.

Cabe destacar que, desde el inicio de la operación, se ha realizado la detención de 9 mil 819 personas y el aseguramiento de 7,304 armas de fuego, mil 243,255 cartuchos de diversos calibres, 33 mil 422 cargadores, 114 mil 475.3 kg de droga, entre ellos, 560 kg de fentanilo, 5 mil 860 vehículos y mil 161 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Chihuahua

En Chihuahua, se detuvo a dos personas, se aseguraron cinco armas de fuego, 150 cartuchos, 10 radios de comunicación y un inmueble.

FBI Busca al Exatleta Canadiense Ryan James Wedding por Presuntos Vínculos con el Cártel de Sinaloa

Sinaloa

En Mocorito, Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron 19 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 22,306 litros y 675 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, y dos reactores de síntesis orgánica. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 461 millones de pesos.

En otra acción en el mismo municipio de Culiacán, se aseguró una ametralladora, tres armas largas, 15 cargadores, 420 cartuchos y un vehículo.

Sonora

En Hermosillo, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron cinco bolsas con marihuana, dosis de metanfetamina y un vehículo.

Historias recomendadas:

CLS