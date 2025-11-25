Deshabilitan 11 Laboratorios Clandestinos de Droga en Culiacán y Badiraguato

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” correspondientes a las acciones realizadas hasta el día 24 de noviembre de 2025.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 9,350 personas y el aseguramiento de 7,034 armas de fuego, 1,216,538 cartuchos de diversos calibres, 32,394 cargadores, 110,890 kg de droga, entre ellos, 535.04 kg de fentanilo, 5,694 vehículos y 1,112 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California



En Tijuana, se detuvo a cinco personas, se aseguraron dos armas de fuego, dos cargadores, 20 cartuchos y un vehículo.

Coahuila



En Saltillo, se detuvo a una persona, se aseguraron seis kilos de marihuana y una bolsa con dosis de metanfetamina.

En otra acción en el mismo municipio, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron dosis de metanfetamina y un inmueble.

Nuevo León



En Allende, se detuvo a una persona, se aseguraron 95 dosis de metanfetaminas, 94 de marihuana, dinero en efectivo, un equipo telefónico, una báscula y un vehículo.

En General Bravo, se aseguraron ocho cargadores, 220 cartuchos y un vehículo con blindaje artesanal.

Sinaloa



En Concordia, se aseguraron 10 cargadores, 2,009 cartuchos, ocho cintas eslabonadas, dos chalecos tácticos, tres mochilas, 11 baterías y seis cargadores para radio.

En Culiacán y Badiraguato, se localizaron e inhabilitaron once áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 12,725 litros y 810 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina y un tanque de gas LP. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 276 millones de pesos.

Sonora



En Cajeme, se aseguró un arma de fuego larga, un cargador y dos vehículos.

En Caborca, se detuvo a una persona, se aseguraron 400 litros de metanfetamina líquida y un tractocamión acoplado a un semirremolque.

