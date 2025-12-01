Deshabilitan 6 Laboratorios Clandestinos de Droga en Culiacán, Cosalá y Badiraguato

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” correspondientes a las acciones realizadas los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2025.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 9,589 personas y el aseguramiento de 7,172 armas de fuego, 1,228,336 cartuchos de diversos calibres, 33,025 cargadores, 112,675.1 kg de droga, entre ellos, 535.20 kg de fentanilo, 5,770 vehículos y 1,136 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Mexicali, Tecate y Tijuana, se detuvo a tres personas, se aseguraron dos armas de fuego, siete cargadores, 263 cartuchos, dosis de metanfetamina y de heroína, y un inmueble.

Chihuahua

En Ciudad Juárez, se detuvo a una persona, se aseguraron seis kilos de marihuana y un vehículo.

Sinaloa

En Culiacán, Cosalá y Badiraguato, se localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino, seis áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 9,115 litros y 4,135 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, cinco reactores de síntesis orgánica, siete condensadores, nueve tanques de gas LP y un quemador. La afectación económica a la delincuencia organizada es de mil 032 millones de pesos.

En otra acción en el mismo municipio de Culiacán, se aseguraron 28 armas de fuego, cinco granadas, 148 cargadores, cuatro chalecos tácticos, cuatro vehículos, dos con blindaje de fábrica y dos con reporte de robo y un inmueble.

Sonora

En Hermosillo, se detuvo a una persona, se aseguraron 67 dosis de metanfetamina y 36 de marihuana.

En otra acción en el mismo municipio, se detuvo a una persona, se aseguraron ocho dosis de metanfetamina y cinco de marihuana.

Tamaulipas

En Ciudad Mante, se detuvo a tres personas, se aseguró una ametralladora, un fusil, tres armas largas, 62 cargadores, 1,155 cartuchos, cinco chalecos tácticos, 10 placas balísticas y un vehículo con reporte de robo.

En Nuevo Laredo, se aseguraron dos armas largas, 12 cargadores, 305 cartuchos, 68 kilos de marihuana, dos chalecos tácticos y un vehículo.

