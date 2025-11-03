El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los avances recientes de la Operación Frontera Norte, implementada el 28 de octubre con el propósito de combatir los delitos relacionados con el narcotráfico y el contrabando en la región norte del país.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8,480 personas y el aseguramiento de 6,561 armas de fuego, 1,134,565 cartuchos de diversos calibres, 30,179 cargadores, 106,930.9 kg de droga, entre ellos, 493.92 kg de fentanilo, 5,359 vehículos y 1,028 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Tecate, se aseguraron dos armas de fuego cortas, 10 cargadores, 3,358 cartuchos, una granada de mano de utilería, 100 costales con precursores químicos para la elaboración de metanfetamina, un vehículo con reporte de robo y un inmueble.

En otra acción en el mismo municipio, se detuvo a tres personas, se aseguraron 40 kilos de marihuana y dos vehículos.

Chihuahua

En Guachochi, se detuvo a una persona, se aseguraron dos armas de fuego largas, 40 dosis de cocaína y cinco vehículos, dos con reporte de robo y uno con blindaje de fábrica.

Sinaloa

En Culiacán, se aseguraron 13 armas de fuego largas, 21 cargadores, 790 cartuchos, dos porta cargadores y cinco prendas tácticas.

En Elota, se aseguró una barra de material explosivo, 69 cilindros metálicos para artefactos explosivos improvisados vacíos y 900 cartuchos.

Sonora

En Cajeme, se aseguraron 10 armas de fuego largas, nueve cargadores, 1,490 cartuchos, cartuchos, equipo táctico y un inmueble.

Historias recomendadas: