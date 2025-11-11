Operación Frontera Norte: Inhabilitan 3 Laboratorios Clandestinos Para Drogas en Culiacán

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 11 de noviembre de 2025, los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte correspondientes al 10 de noviembre de 2025.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8,892 personas y el aseguramiento de 6,813 armas de fuego, 1,171,913 cartuchos de diversos calibres, 31,247 cargadores, 109,108.6 kg de droga, entre ellos, 493.92 kg de fentanilo, 5,511 vehículos y 1,067 inmuebles.

Operación Frontera Norte. Foto: Ilustrativa/Cuartoscuro

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Tecate, se aseguraron dos fusiles Barrett, 10 armas de fuego, 15 cargadores, 161 cartuchos, 40 kilos de marihuana, dos vehículos y un inmueble.

Noticia relacionada: Asalto a Joyería CDMX Hoy: Clientes se Resguardan en Plaza San Jerónimo, Alcaldía Álvaro Obregón

Nuevo León

En Santa Catarina, se aseguraron 15 kilos de marihuana.

Sinaloa

En Culiacán, se localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 3,550 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 72 millones de pesos.

En otra acción en el mismo municipio, se aseguraron 26 armas blancas, 11 teléfonos celulares y 11 cargadores para celular.

Sonora

En Agua Prieta, se detuvo a dos personas, se aseguraron 50 dosis de metanfetamina, 13 de cocaína y 135 cigarros de marihuana.

Historias recomendadas:

CLS