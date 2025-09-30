Operación Frontera Norte: Suman Más de 7 mil Detenidos y 5 mil 918 Armas de Fuego Incautadas

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados más recientes, obtenidos el día 29 de septiembre, de la Operación Frontera Norte.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 7,696 personas y el aseguramiento de 5,918 armas de fuego, 1,035,486 cartuchos de diversos calibres, 28,086 cargadores, 100,666.9 kg de droga, entre ellos, 467.32 kg de fentanilo, 5,048 vehículos y 936 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Playas de Rosarito, se aseguró una mochila que contenía en su interior 40 bolsitas con metanfetamina.

Nuevo León

En Ciénega de Flores, se detuvo a una persona, se aseguró un arma larga, dos cargadores, 30 cartuchos, 37 dosis de metanfetamina, 3.7 kilos de marihuana, dinero en efectivo, un chaleco táctico y una báscula gramera.

En Monterrey, se detuvo a tres personas, se aseguraron tres armas de fuego, tres cargadores, 27 cartuchos, tres chalecos tácticos y 23 estrellas ponchallantas.

Sinaloa

En Culiacán, se localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 3,650 litros y 25 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 74 millones de pesos.

En Elota, se aseguró un vehículo, cuatro armas largas, una granada, cartuchos útiles de diferentes calibres, 13 cargadores, seis chalecos tácticos, dos placas balísticas y una fornitura para cargadores.

Sonora

En Cajeme, se detuvo a una persona, se aseguró un arma larga, dos cargadores abastecidos, 54 cartuchos útiles, un teléfono celular y una motocicleta.

En Nogales, se detuvo a una persona, se aseguraron dos armas de fuego, un cargador, 12 cartuchos, dos chalecos tácticos, un kilo de metanfetamina, un casco táctico, una fornitura, un tractocamión y un inmueble.

