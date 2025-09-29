Operación Frontera Norte: Suman Más de 7 mil Detenidos y Más de 5 mil Armas de Fuego Decomisadas

Como parte de la Operación Frontera Norte, el Gabinete de Seguridad informó que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 7 mil 663 personas y el aseguramiento de 5 mil 900 armas de fuego, un millón 034 mil 754 cartuchos de diversos calibres, 28 mil 031 cargadores, 100 mil 653.08 kg de droga, entre ellos, 467.32 kg de fentanilo, 5,036 vehículos y 934 inmuebles.

Cabe destacar que las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Tijuana, se detuvo a tres personas, se aseguraron 47.5 kilos de metanfetamina, 1.2 kilos de heroína y un vehículo.

En Tijuana, Rosarito y Mexicali, se detuvo a cinco personas, se aseguraron tres armas de fuego, siete cargadores, 120 cartuchos, 10 dosis de marihuana, 555 dosis de metanfetamina, un casco y dos chalecos tácticos.

Chihuahua

En Ciudad Juárez, se detuvo a dos personas, se aseguraron dos armas de fuego, dos cargadores, 33 cartuchos, un teléfono celular y una caja de metal.

Coahuila

En Piedras Negra, se aseguraron 12 kilos de cocaína.

Sinaloa

En Culiacán, se aseguraron dos tigres de bengala, dos caballos, 10 cajas secas con refrigeración, tres tractocamiones y un inmueble.

En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron 12 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 5,130 litros y 10 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina y una mezcladora. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 104 millones de pesos.

Sonora

En Altar, se aseguraron siete armas largas, 13 cargadores, 325 cartuchos, cinco kilos de marihuana, dos vehículos y un inmueble.

En Nogales, se detuvo a una persona, se aseguraron 74,000 cigarros y 1,200 dosis de marihuana, además de un vehículo.

