El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, enfrenta orden de aprehensión por tortura, homicidio y abuso de autoridad.

Un juez en Michoacán emitió una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por tortura, homicidio y abuso de autoridad, por la represión contra habitantes de la comunidad indígena de Arantepacua, que dejó 4 muertos y 37 heridos, en abril de 2017.

También giró órdenes de captura contra quien fuera secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, y 14 policías estatales.

Arantepacua

Este 2026 se cumplen nueve años de la intervención en Arantepacua, misma que dejó a cuatro personas fallecidas y al menos a una docena de personas lesionadas, derivado de las presuntas actuaciones de policías estatales y de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.

El conflicto aparente era la retención de vehículos de empresas privadas, ese fue el argumento, pero realmente se trataba de la disputa del bosque entre comuneros de esa población y Capacuaro, municipio de Uruapan.

Previa a la intervención se habían suscitado detenciones derivado de las riñas y conflictos entre ambas comunidades.

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Con información de Corresponsales

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