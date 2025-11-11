¿Página del Bienestar Publica Resultados de Vacantes de Noviembre 2025? Link para Consultar

El registro de aspirantes a las vacantes del Bienestar 2025 está muy cerca de terminar, por lo que aquellas personas que ya realizaron su solicitud de empleo se preguntan en dónde se publicarán los resultados en noviembre y acá te traemos la página oficial y el link en el que los puedes consultar.

Recientemente, el Gobierno de México abrió una convocatoria para ingresar al Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal 2025 que cuenta con diferentes puestos disponibles, los cuales puedes checar en esta nota, así como los sueldos que alcanzan hasta los 85 mil pesos.

¿Cuándo salen los resultados de las vacantes del Bienestar 2025?

De acuerdo con la convocatoria de la Secretaría del Bienestar, las primeras determinaciones podrían entregarse desde el próximo 18 de noviembre de 2025, fecha en la que también se comenzarán a aplicar los exámenes de conocimiento, evaluación de experiencia, cotejo de documentación y entrevistas. Así está el calendario:

Publicación de Convocatoria - 29 de Octubre de 2025 Registro de Aspirantes en la página TrabajoEn.gob.mx -29 de Octubre al 12 de Noviembre de 2025 Revisión Curricular - 29 de Octubre al 12 de Noviembre de 2025 Examen de Conocimientos Generales - A partir del 18 de Noviembre de 2025 Evaluación de habilidades - A partir del 18 de Noviembre de 2025 Cotejo documental - A partir del 18 de Noviembre de 2025 Evaluación de Experiencia - A partir del 18 de Noviembre Valoración del Mérito - A partir del 18 de noviembre Entrevista - a partir del 18 de noviembre Determinación - a partir del 18 de Noviembre

Toma en cuenta que debido a que son diferentes posiciones de Direcciones, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento el proceso podría alargarse hasta el mes de diciembre, por lo que se recomienda paciencia en caso de que hayas aplicado a uno de estos empleos.

¿Resultados de vacantes se publican en la página del Bienestar?

Los resultados de los empleos disponibles no se publicarán en la página de la Secretaría de Bienestar, ya que se darán a conocer en el sitio https://trabajaen.gob.mx, que es donde las personas realizaron la solicitud de trabajo.

De esta manera, es importante que las personas que aplicaron a alguna de las vacantes del Bienestar 2025 estén pendientes al Centro de Mensajes del portal de TrabajaEn, ya que por este medio se comunicarán fechas, horarios e indicaciones del proceso de contratación.

