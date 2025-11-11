¿Por Qué No Han Depositado la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 Años en Noviembre 2025?

Las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años están a la espera de recibir su primer pago del programa, por lo que muchas se preguntan por qué no han depositado en noviembre 2025, y acá te explicamos qué pasó con la dispersión.

La entrega de tarjetas para las mujeres de 60 a 64 años, que se registraron en el mes de agosto, finalizó este lunes, con lo cual se otorgó el medio de pago a casi dos millones de nuevas beneficiarias.

De esta manera, las mujeres que ya cuentan con su tarjeta Bienestar para cobrar desean saber cuándo depositan el primer apoyo económico, el cual corresponderá a un bimestre por 3 mil pesos.

¿Qué pasó con el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Inicialmente, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el primer depósito de la Pensión Mujeres de 60 a 64 años se realizaría conforme lo indica el calendario de pagos de noviembre-diciembre 2025.

Sin embargo, debido a que la entrega de tarjetas para las casi dos millones de nuevas beneficiarias terminó en noviembre, las fechas del pago de 3 mil pesos tuvieron que modificarse.

Por esta razón, algunas mujeres de 60 a 64 años aún tienen la duda de por qué no han depositado su apoyo económico conforme lo indica el calendario del Bienestar, que esta semana entrega a los apellidos que inician con las letras de la G a la M.

¿Cuándo depositan la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años?

Recientemente, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que el primer pago para las nuevas beneficiarias de 60 a 64 años caerá a finales de noviembre y principios del mes de diciembre en 2025.

Por ello, las mujeres que ya recibieron su tarjeta deben estar atentas a sus celulares, pues ahí les llegará un mensaje de texto SMS, en el cual se les avisará cuando ya les haya caído su primer depósito de 3,000 pesos.

"En adelante, van a recibir su pago cada bimestre con la pensión de adulto mayor, con la pensión de discapacidad, con quien ya recibe la pensión de 63 y 64 años, para que posteriormente estén atentas al calendario", informó Ariadna Montiel Reyes.

