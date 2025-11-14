Pagos de Beca Rita Cetina en Diciembre 2025: ¿A Quiénes les Depositan 1,900 Pesos Este Mes?

Los pagos de la Beca Rita Cetina se reanudarán en diciembre de 2025, por lo que muchos padres de familia y alumnos ya están a la espera de recibir un nuevo depósito, y acá te decimos quiénes podrán cobrar los 1,900 pesos de apoyo el próximo mes.

Recordemos que la última dispersión de las Becas Bienestar a estudiantes de secundaria se realizó en el mes de octubre, mientras que los nuevos beneficiarios de este apoyo continúan a la espera de recibir su primer pago del ciclo escolar.

Video. Clara Brugada Entrega Primer Apoyo de "Mi Beca para Empezar" en el Zócalo CDMX

¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina en 2025?

En meses anteriores, el coordinador nacional Julio León dio a conocer que los depósitos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundarias públicas en México, se realizarían de forma bimestral, por lo que el siguiente pago caerá en diciembre 2025. Así se harán los depósitos del ciclo escolar 2025-2026:

Octubre 2025

Diciembre 2025

Febrero 2026

Abril 2026

Junio 2026

Noticia relacionada. Registro de Beca Rita Cetina de Preescolar: ¿Cuándo Serán Inscripciones al Apoyo de 1,900 Pesos?

De esta manera, las familias beneficiarias deben estar pendientes, pues se espera que a inicios de diciembre se dé a conocer el calendario oficial de pagos de Becas Bienestar de diciembre 2025, con lo cual los padres de familia y estudiantes de secundaria sabrán el día exacto en el que les depositarán según la letra inicial de su primer apellido.

¿A quiénes les depositarán la Beca Rita Cetina en diciembre 2025?

El pago de los 1,900 pesos en diciembre lo recibirán aquellos beneficiarios que son de continuidad, es decir que ya cuentan con su tarjeta del Bienestar y que han recibido previamente el apoyo económico.

Noticia relacionada. Llega Ampliación a Beca Rita Cetina: ¿Qué Registro Debo Hacer para Primaria en Noviembre? Pasos

Los depósitos de la Beca Rita Cetina pueden tener un mayor monto, en caso de que haya dos o tres estudiantes de secundaria en la misma familia, pues se otorgan 700 pesos por cada alumno extra. Así algunos pagos son de 2,600 o 3,300 pesos, según sea el caso.

Video. Desconocen en qué Gastan los Estudiantes la Beca del Bienestar en Guanajuato

En cuanto a los nuevos beneficiarios se espera que comiencen a recibir su tarjeta de la Beca Rita Cetina en diciembre 2025 y enero 2026, por lo que su primer pago se haría una vez que tengan en sus manos el medio de pago.

Historias recomendadas