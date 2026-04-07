Inicio Nacional Pagos Beca Rita Cetina Miércoles 8 y 15 de Abril 2026: Qué Apellidos Cobran 1900, 2600 y 3300

Pagos Beca Rita Cetina Miércoles 8 y 15 de Abril 2026: Qué Apellidos Cobran 1900, 2600 y 3300

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Daniel Zainos N+

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Conoce quiénes, con letras y apellidos, quiénes son los beneficiarios que recibirán su pago de la Beca Rita Cetina los miércoles 8 y 15 de abril 2026

Avanza calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en abril 2026

Ya se reanudaron los pagos de la Beca Rita Cetina de abril 2026. Foto: Facebook Julio León

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Luego de la pausa en los pagos de la Beca Rita Cetina de abril 2026, se ha retomado el calendario de dispersión. Los miércoles 8 y 15 nuevas familias recibirán su apoyo y aquí te decimos las letras y apellidos que cobran, así como quiénes cobrarán $1900, $2600 y $3300 pesos

Hace unos días te dimos a conocer los días y letras de pago correspondientes a la segunda semana del mes, así como quiénes recibieron el apoyo el lunes y recibirán el mismo el próximo lunes.

¿Qué letras cobran la Beca Rita Cetina los miércoles 8 y 15 de abril 2026?

  • Miércoles 8 de abril 2026: letra G
  • Miércoles 15 de abril 2026: letra S  

Hasta el momento, las letras A, B, C, D y F son las que han recibido su pago. El calendario sigue el orden que te presentamos a continuación:

Miércoles 8 de abril: letra G
Jueves 9 de abril: letras H, I, J, K o L
Viernes 10 de abril: letra M 
Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O, P
Martes 14 de abril: letra R
Miércoles 15 de abril: letra S
Jueves 16 de abril: letras T,U,V,W,X,Y o Z

¿Qué apellidos reciben pagos de la Beca Rita Cetina el 8 y 15 de abril 2026?

Los apellidos que cobra la Beca Rita Cetina el miércoles 8 de abril son los que inician con la letra G:

    • González
    • García
    • Gómez
    • Gutiérrez
    • Guerra
    • Guzmán
    • Gálvez
    • Gallardo
    • Gaytán
    • Garza

    Los apellidos que cobra la Beca Rita Cetina el miércoles 15 de abril son los que inician con la letra S:

    • Sánchez
    • Salazar
    • Santiago
    • Soto
    • Silva
    • Sandoval
    • Solis
    • Santos
    • Salas
    • Serrano
    • Salinas 
    • Suárez 

    ¿Quiénes cobran $2,600 y $3,300 pesos de la Beca Rita Cetina?

    Beca Rita Cetina: $1,900 pesos bimestrales por familia, más $700 pesos por alumno extra

    • 1 alumno = $1,900 pesos
    • 2 alumnos =  $2,600 pesos
    • 3 alumnos = $3,300 pesos

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