Pagos Beca Rita Cetina Miércoles 8 y 15 de Abril 2026: Qué Apellidos Cobran 1900, 2600 y 3300

Luego de la pausa en los pagos de la Beca Rita Cetina de abril 2026, se ha retomado el calendario de dispersión. Los miércoles 8 y 15 nuevas familias recibirán su apoyo y aquí te decimos las letras y apellidos que cobran, así como quiénes cobrarán $1900, $2600 y $3300 pesos.

Hace unos días te dimos a conocer los días y letras de pago correspondientes a la segunda semana del mes, así como quiénes recibieron el apoyo el lunes y recibirán el mismo el próximo lunes.

¿Qué letras cobran la Beca Rita Cetina los miércoles 8 y 15 de abril 2026?

Miércoles 8 de abril 2026: letra G

Miércoles 15 de abril 2026: letra S

Hasta el momento, las letras A, B, C, D y F son las que han recibido su pago. El calendario sigue el orden que te presentamos a continuación:

Miércoles 8 de abril: letra G

Jueves 9 de abril: letras H, I, J, K o L

Viernes 10 de abril: letra M

Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O, P

Martes 14 de abril: letra R

Miércoles 15 de abril: letra S

Jueves 16 de abril: letras T,U,V,W,X,Y o Z

¿Qué apellidos reciben pagos de la Beca Rita Cetina el 8 y 15 de abril 2026?

Los apellidos que cobra la Beca Rita Cetina el miércoles 8 de abril son los que inician con la letra G:

González

García

Gómez

Gutiérrez

Guerra

Guzmán

Gálvez

Gallardo

Gaytán

Garza

Los apellidos que cobra la Beca Rita Cetina el miércoles 15 de abril son los que inician con la letra S:

Sánchez

Salazar

Santiago

Soto

Silva

Sandoval

Solis

Santos

Salas

Serrano

Salinas

Suárez

¿Quiénes cobran $2,600 y $3,300 pesos de la Beca Rita Cetina?

Beca Rita Cetina: $1,900 pesos bimestrales por familia, más $700 pesos por alumno extra

1 alumno = $1,900 pesos

2 alumnos = $2,600 pesos

3 alumnos = $3,300 pesos

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