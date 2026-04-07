Pagos Beca Rita Cetina Miércoles 8 y 15 de Abril 2026: Qué Apellidos Cobran 1900, 2600 y 3300
Daniel Zainos N+
Conoce quiénes, con letras y apellidos, quiénes son los beneficiarios que recibirán su pago de la Beca Rita Cetina los miércoles 8 y 15 de abril 2026
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Luego de la pausa en los pagos de la Beca Rita Cetina de abril 2026, se ha retomado el calendario de dispersión. Los miércoles 8 y 15 nuevas familias recibirán su apoyo y aquí te decimos las letras y apellidos que cobran, así como quiénes cobrarán $1900, $2600 y $3300 pesos.
Hace unos días te dimos a conocer los días y letras de pago correspondientes a la segunda semana del mes, así como quiénes recibieron el apoyo el lunes y recibirán el mismo el próximo lunes.
¿Qué letras cobran la Beca Rita Cetina los miércoles 8 y 15 de abril 2026?
- Miércoles 8 de abril 2026: letra G
- Miércoles 15 de abril 2026: letra S
Hasta el momento, las letras A, B, C, D y F son las que han recibido su pago. El calendario sigue el orden que te presentamos a continuación:
Miércoles 8 de abril: letra G
Jueves 9 de abril: letras H, I, J, K o L
Viernes 10 de abril: letra M
Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O, P
Martes 14 de abril: letra R
Miércoles 15 de abril: letra S
Jueves 16 de abril: letras T,U,V,W,X,Y o Z
¿Qué apellidos reciben pagos de la Beca Rita Cetina el 8 y 15 de abril 2026?
Los apellidos que cobra la Beca Rita Cetina el miércoles 8 de abril son los que inician con la letra G:
- González
- García
- Gómez
- Gutiérrez
- Guerra
- Guzmán
- Gálvez
- Gallardo
- Gaytán
- Garza
Los apellidos que cobra la Beca Rita Cetina el miércoles 15 de abril son los que inician con la letra S:
- Sánchez
- Salazar
- Santiago
- Soto
- Silva
- Sandoval
- Solis
- Santos
- Salas
- Serrano
- Salinas
- Suárez
¿Quiénes cobran $2,600 y $3,300 pesos de la Beca Rita Cetina?
Beca Rita Cetina: $1,900 pesos bimestrales por familia, más $700 pesos por alumno extra
- 1 alumno = $1,900 pesos
- 2 alumnos = $2,600 pesos
- 3 alumnos = $3,300 pesos
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