¿A Dónde Viajará el Papa León XIV en 2026? Estos son sus Planes Hasta el Momento

El papa León XIV no viajará a Estados Unidos durante el 2026, según adelantó la Santa Sede, al rechazar así las informaciones que apuntaban a una posible visita del pontífice a su país natal.

"El papa no irá a Estados Unidos en 2026", aclaró el portavoz del Vaticano Matteo Bruni.

Algunos medios habían especulado con la posibilidad de que el papa pudiera viajar a su país natal este año para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre próximo.

León XIV, elegido papa en mayo del año pasado tras el fallecimiento de Francisco, es el primer pontífice estadounidense de la historia, aunque también cuenta con la nacionalidad peruana por sus muchos años como misionero y obispo en ese país.

Por el momento, su primer y único viaje internacional ha sido a Turquía y Líbano, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, donde viajó para conmemorar el 1,700 aniversario del Concilio de Nicea.

¿A dónde va a viajar el papa León XIV en 2026?

En 2026 se está preparando un viaje del papa a España que tendrá como puntos "fundamentales" Madrid, Barcelona y las islas Canarias, según adelantó el mes pasado en Roma el cardenal español José Cobo, tras acudir al Vaticano para organizar la visita, aún sin confirmar.

A su vuelta de Líbano, en una rueda de prensa en el avión papal, León XIV confirmó que su próximo viaje internacional será África y que entre los países que visitará estará Argelia, tierra de San Agustín, para tender puentes entre cristianos y musulmanes.

Aunque también declaró su deseo de volver a América Latina.

Apenas el jueves, Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, afirmó que el papa León XIV prepara un viaje al país sudamericano a finales del 2026, aunque sin precisar si esta eventual visita incluiría a otros países.

