Virginia Ibarra es esposa de Paola, quien está asegurada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Mazatlán, Sinaloa, pero no podía extender los beneficios a Virginia.

El IMSS nos dio la negativa, que no podíamos acceder a ese derecho porque su reglamentación no tiene la figura para poder atender o darles este servicio a las familias homoparentales

En septiembre pasado, Paola y Virginia, pareja desde hace 13 años, solicitaron al IMSS que Paola pudiera tramitar su licencia de maternidad.

En ese momento, la dirección de prestaciones económicas del IMSS dijo que no podía otorgar la licencia a Paola porque si bien ella es la derechohabiente, no estaba embarazada, sino Virginia, su pareja.

Este martes 6 de diciembre, el Senado avaló de forma unánime que la comunidad de la diversidad sexual debe gozar, como cualquier mexicano, de todos los derechos que otorga la Constitución y, por tanto, personas del mismo sexo casadas y en concubinato puedan ser beneficiarias de todos los derechos que les otorga el Seguro Social.

La iniciativa, que tardó cuatro años en aprobarse, fue la primera que se presentó en esta Legislatura.

Malú Micher, senadora de Morena, comentó:

German Martínez, autor de la iniciativa y senador de Grupo Plural, refirió:

No a la humillación, no a la discriminación, no a distinguir; sí a la pluralidad, sí a la diversidad, lo distinto es lo grande