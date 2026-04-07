Este martes, 7 de abril de 2026, se prevé un paro nacional de transportistas y agricultores que continúan protestando en varios estados del país. Te decimos cuáles son los 8 puntos que piden los manifestantes.

Cabe recordar que ayer, integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), realizaron bloqueos carreteros en 9 estados del país.

Mediante un comunicado, el FNRCM indicó hoy que se mantiene firme ante los "intentos de represión" y de "descalificar" su movimiento, asegurando que “no somos un obstáculo; somos el motor que alimenta a este país”.

El frente aseguró que sus movilizaciones no son por capricho, “sino por supervivencia, argumentando que "si el campo se detiene, la nación se apaga. Nos unimos hoy para garantizar que el fruto de nuestra tierra llegue a tu hogar con justicia y dignidad.

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Estos son los 8 puntos que piden transportistas y agricultores

Estos son los 8 puntos que piden transportistas y agricultores al Gobierno Federal:

Soberanía Alimentaria Real: prioridad absoluta para el producto mexicano sobre los intereses de tratados extranjeros. Precios de Garantía Justos: El sudor del campesino debe valorarse por sus costos reales, no por la especulación de la Bolsa de Chicago. ¡Saquemos los granos básicos del T-MEC! Tecnología y Modernización: Inversión tecnológica para que los alimentos lleguen más baratos, frescos y de mejor calidad a las ciudades. Banca de Desarrollo contra la Usura: Restauración de una Banca Nacional de crédito. El Banco de México debe comprometerse con el crecimiento productivo. Queremos créditos para crecer, no deudas para quebrar. Prioridad Nacional del Agua: El agua debe ser primero para producir alimentos para los mexicanos, antes que para el uso industrial de refresqueras y cerveceras. Guerra a los Monopolios: Alto total a las corporaciones intermediarias que castigan al productor y encarecen la canasta básica del ciudadano. Justicia Energética: Eliminación inmediata del IEPS al Diésel. El combustible es el insumo básico de la comida, no un artículo de lujo. Seguridad Blindada: Exigimos carreteras seguras. Ni un transportista, productor o ciudadano más víctima de la violencia, el robo y la extorsión.

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Con información de N+

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