Durante la Asamblea Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y el senador Manuel Velasco exigieron a sus liderazgos que ya no se busquen las coaliciones electorales.

Te recomendamos: PVEM Edomex Presenta Plataforma Política, Rumbo a 2023

Así lo manifestó Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí:

Nosotros debemos de preparar siempre el motor, el carro para ir siempre solos, y en alianza en donde se pueda, pero los grandes resultados los podemos dar yendo solos

Gallardo añadió que "Donde en verdad se ve el trabajo del partido es en no estar esperanzados en ir en una alianza para que alguien nos pueda dar un voto. Creo que hoy estamos ante un gran momento, en el caso del Estado de México. Y si no se concretara, en Coahuila, podemos ir solos, que no nos de miedo, que no se crea que no se puede".

Y también precisó que "sí se puede, se puede y nos deben de empezar a valorar por lo que somos, por las personas que somos y por el partido que somos; no porque les vamos a dar tres o cuatro puntos en una alianza. Eso no nos sirve al partido”

El senador Manuel Velasco Coello señaló:

Aquí prevalece la unidad, pero lo que también es más importante es que trabajemos pensando en ir solos. Porque luego pensamos mucho en las coaliciones, en las alianzas, y descuidamos el trabajo. Y ya cuando viene el proceso electoral es cuando se intensifica el trabajo

En entrevista, su presidenta nacional, Karen Castrejón, respondió que continuarán las alianzas legislativas con Morena y con el presidente de la República, pero que se analiza la posibilidad de no continuar con las alianzas electorales rumbo a las elecciones de las gubernaturas del Estado de México y Coahuila.

También rechazó que la eliminación de la reforma electoral de la llamada “cláusula de vida eterna”, que permitía la transferencia de votos para garantizar el registro de los partidos pequeños, los ponga en riesgo.

Obviamente estará el llamado con el partido con el que vamos, buscando esa alianza, pero nosotros seguimos empujando y buscando ir solos

"Es lo que el partido desea, no solo en Edomex sino aquí. Se quitó, nosotros no estamos en riesgo; al contrario, es un llamado para seguir fortaleciéndonos como lo hemos venido haciendo y considero que para nosotros el 24 va a ser un proceso importante”, manifestó Karen Castrejón.

Hay que señalar que durante su Asamblea se renovó el Consejo Político del Partido Verde.

Con información de N+ Jessica Murillo

Rar