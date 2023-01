PVEM Retira Transferencia de Votos de Reforma Electoral

El PVEM renunció a la denominada “cláusula de vida eterna”, que permitía a los partidos que iban en coalición compartir votos para que los más pequeños no perdieran el registro.

En conferencia de prensa, el líder del Partido Verde, Carlos Puente, dijo que su partido no necesita de ninguna cláusula para mantener su registro.

Desde que nació el Partido Verde, no hemos perdido el registro, no necesitamos ninguna cláusula de vida eterna, no era para eso, no era transferencia de votos, de lo que hablábamos era reconocer las candidaturas comunes, pero antes que nos digan que queremos vida eterna, la vamos a retirar