PC Exhorta a Población en Tamaulipas y Veracruz a Informarse ante Aumento del Río Pánuco
La Coordinación Nacional de Protección Civil realizó el llamado para la población de Tampico y Ciudad Madero en Tamaulipas, y de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco en Veracruz
Este sábado 18 de octubre la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un mensaje en su cuenta de X para exhortar a la población a mantenerse informada ante el incremento del Río Pánuco.
Llamó a la población de Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas, y de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en Veracruz, a mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades, esto ante un posible aumento en el nivel del río durante este sábado 18 de octubre.
