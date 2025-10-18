Inicio Nacional PC Exhorta a Población en Tamaulipas y Veracruz a Informarse ante Aumento del Río Pánuco

PC Exhorta a Población en Tamaulipas y Veracruz a Informarse ante Aumento del Río Pánuco

La Coordinación Nacional de Protección Civil realizó el llamado para la población de Tampico y Ciudad Madero en Tamaulipas, y de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco en Veracruz

Elementos de PC de Tamaulipas. Foto: Facebook @Protección Civil Tamaulipas

Este sábado 18 de octubre la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un mensaje en su cuenta de X para exhortar a la población a mantenerse informada ante el incremento del Río Pánuco.

Llamó a la población de Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas, y de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en Veracruz, a mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades, esto ante un posible aumento en el nivel del río durante este sábado 18 de octubre. 


Lluvias e Inundaciones
